Ещё
Люпита Нионго сыграет в ремейке «Наемного убийцы»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Люпита Нионго сыграет в ремейке «Наемного убийцы» 

Киноафиша 2 часа назад
Фото: Киноафиша
Джон Ву, режиссер фильма «Наемный убийца» 1989 года, решил перезапустить свою же работу, пригласив на главную роль Люпиту Нионго. Сценарий к картине уже успел претерпеть некоторые изменения: сначала над ним работал автор «Автобана» Эрен Криви, а затем дорабатывали сценаристы Джош Кэмпбелл и Мэтт Стюкен, работавшие над фильмом «Кловерфилд, 10».
Картина «Наемный убийца» рассказывает историю о киллере по имени Джеффри, который в ходе одного из своих заданий случайно лишает зрения певицу Дженни. Через некоторое время между ними возникает взаимная симпатия, и Джеффри планирует оплатить операцию для новой приятельницы по восстановлению зрения, а ради этого идет еще на одно опасное задание. В ходе него он успевает также подружиться с полицейским инспектором, и эта дружба становится одной из самых важных в жизни Джеффри. Сообщается, что съемки ремейка «Наемного убийцы» начнутся уже в этом году.
Киноафиша: последние новости
Бенедикт Камбербэтч станет шпионом Звезда «Трансформеров» сыграет Дашу-путешественницу 10 фактов о «Мстителях»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы фильм «Девчата»1
Почему Куравлева с красотками Гайдай вырезал из комедии
Козловский рассказал о сексе на камеру с Зуевой19
«Я далеко не святая!»: факты об Андрейченко
10 сериалов, которые смотрят запоем2
Видео
02:21
Вышел первый трейлер фильма «Робин Гуд: Начало»
Кино
02:05
Хабенский представил фильм «Собибор» в ООН
Кино
04:06
Агилера поразила Сеть новым сексуальным клипом
Концерты
04:21
Факты о Джеки Чане, которые вы точно не знали
Кино
06:06
Что стало с голливудскими знаменитостями
Кино
02:59
Почему Куравлева с красотками Гайдай вырезал из комедии
Кино
03:53
Дэдпул эротично станцевал в клипе Селин Дион
Концерты
01:00
Рыба выскочила из тарелки и напугала людей
Рестораны
02:16
«Мир Дикого Запада» продлят на третий сезон
ТВ
04:20
Как копируют популярные сериалы
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение