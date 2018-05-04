Специальные кинопоказы состоятся 9 мая в «Рекорде»

В «Рекороде» 9 мая в честь Дня Победы состоятся специальные кинопоказы. В программе — три фильма: «Иваново детство», «Холокост — клей для обоев?», «Белый тигр». Об этом сообщают организаторы. В 13:00 — «Холокост — клей для обоев?» — фильм режиссера Мумина Шакирова. Это документальное кино о том, как две российские девушки ответили на вопрос «Что такое Холокост?» и как переменилось их сознание после того, как они побывали в мемориальном комплексе Аушвиц-Биркенау.

В 15:00 покажут ленту Андрея Тарковского «Иваново детство». Кино — поэтическая драма по мотивам рассказа Владимира Богомолова «Иван», в нем сталкивается безжалостный мир войны с поэтическим миром мальчишеских снов, которым не суждено сбыться. Фильм в новой цифровой реставрации представлен киностудией «Мосфильм».

17:00 — фильм «Белый тигр» Карена Шахназарова . В центре истории — поединок между чудом выжившим русским танкистом и дьявольским порождением войны — танком-призраком «Белый тигр». Фильм посвящён отцу режиссёра — фронтовику, его боевым товарищам, всем ветеранам войны и всему поколению советских людей того времени.

Вход на все кинопоказы свободный.