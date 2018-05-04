Ещё
На досъемку фильма «321-я Сибирская» пожертвовали 3 млн руб.
Далее:
Читайте также:
Ещё
Козловский рассказал о сексе на камеру с Зуевой
Козловский рассказал о сексе на камеру с Зуевой

На досъемку фильма «321-я Сибирская» пожертвовали 3 млн руб. 

АиФ Иркутск 1 час назад
Фото: АиФ Иркутск
3 миллиона рублей пойдут на завершение съёмок о Сталинградской битве «321-я Сибирская». Съёмки пройдут в Иркутске и Свирске. На деньги фонда, в частности, в Свирск из Улан-Удэ привезли два танка. Также деньги пошли на пошив костюмов.
Технику для фильма доставили даже из Волгограда — в рамках автопробега «Трофеи Великой Победы», который стартовал 21 апреля с Мамаева Кургана в Волгоград. Это бронетранспортёр Hanomag 251 и грузовой автомобиль Opel, которые во время Великой Отечественной войны использовали для снабжения гитлеровской армии.
До 10 мая машины можно увидеть в Иркутске на выставке «Трофеи Великой Победы», которая я открылась 4 мая на улице Декабрьских Событий — по пути следования «Бессмертного полка». Затем технику доставят на съёмочную площадку фильма, в Свирск, на территорию бывшего аккумуляторного завода. В 1941 году предприятие эвакуировали в этот город из Ленинграда.
«Сейчас очень мало говорят об участии сибиряков в Сталинградской битве, об их вкладе в эту победу. Мы хотим, чтобы их подвиги не были забыты», — говорит режиссер фильма «321-я Сибирская» Солбон Лыгденов.
Ожидается, что премьера фильма пройдёт в конце 2018 года. Кроме этого, съёмочная группа решила сделать ещё и документальный фильм о сибиряках, участвовавших в Сталинградской битве, так как она собрала много материалов по Сталинградской битве от ветеранов и детей войны.
Кстати, для участия в съёмках фильма «321-я Сибирская» в Иркутск приедут московские актёры Георгий Дронов, Вячеслав Петренко, Андрей Покатилов, Сергей Ларин, Владислав Костин, актер из Волгограда Аслан Сербиев, Максим Юсупов, Александр Сапожников из Читы, из Германии Филипп Матик де Леон и другие.
АиФ Иркутск: последние новости
Книги не сдадим! Иркутяне решили провести книжный фестиваль самостоятельно «Ростелеком» подарит ветеранам безлимитное общение с близкими Фестиваль деревянной скульптуры пройдет в Приангарье с 10 по 19 мая
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы фильм «Девчата»1
Козловский рассказал о сексе на камеру с Зуевой8
«Я далеко не святая!»: факты об Андрейченко
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру29
Что стало с актерами «Санта Барбары»30
Видео
04:06
Агилера поразила Сеть новым сексуальным клипом
Концерты
03:53
Дэдпул эротично станцевал в клипе Селин Дион
Концерты
01:00
Рыба выскочила из тарелки и напугала людей
Рестораны
02:16
«Мир Дикого Запада» продлят на третий сезон
ТВ
04:20
Как копируют популярные сериалы
Кино
02:37
Фильм Данилы Козловского покажут в Швейцарии
Кино
05:17
5 ролей, которые могли достаться другим актерам
Кино
02:59
Крачковская отобрала роль у конкуренток
Кино
02:01
Памела Андерсон примет участие в российском шоу
ТВ
14:14
Куда исчезают дети-актеры
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение