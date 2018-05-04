На досъемку фильма «321-я Сибирская» пожертвовали 3 млн руб. 

3 миллиона рублей пойдут на завершение съёмок о Сталинградской битве «321-я Сибирская». Съёмки пройдут в Иркутске и Свирске. На деньги фонда, в частности, в Свирск из Улан-Удэ привезли два танка. Также деньги пошли на пошив костюмов.
Технику для фильма доставили даже из Волгограда — в рамках автопробега «Трофеи Великой Победы», который стартовал 21 апреля с Мамаева Кургана в Волгоград. Это бронетранспортёр Hanomag 251 и грузовой автомобиль Opel, которые во время Великой Отечественной войны использовали для снабжения гитлеровской армии.
До 10 мая машины можно увидеть в Иркутске на выставке «Трофеи Великой Победы», которая я открылась 4 мая на улице Декабрьских Событий — по пути следования «Бессмертного полка». Затем технику доставят на съёмочную площадку фильма, в Свирск, на территорию бывшего аккумуляторного завода. В 1941 году предприятие эвакуировали в этот город из Ленинграда.
«Сейчас очень мало говорят об участии сибиряков в Сталинградской битве, об их вкладе в эту победу. Мы хотим, чтобы их подвиги не были забыты», — говорит режиссер фильма «321-я Сибирская» Солбон Лыгденов.
Ожидается, что премьера фильма пройдёт в конце 2018 года. Кроме этого, съёмочная группа решила сделать ещё и документальный фильм о сибиряках, участвовавших в Сталинградской битве, так как она собрала много материалов по Сталинградской битве от ветеранов и детей войны.
Кстати, для участия в съёмках фильма «321-я Сибирская» в Иркутск приедут московские актёры Георгий Дронов, Вячеслав Петренко, Андрей Покатилов, Сергей Ларин, Владислав Костин, актер из Волгограда Аслан Сербиев, Максим Юсупов, Александр Сапожников из Читы, из Германии Филипп Матик де Леон и другие.