На досъемку фильма «321-я Сибирская» пожертвовали 3 млн руб.

3 миллиона рублей пойдут на завершение съёмок о Сталинградской битве «321-я Сибирская». Съёмки пройдут в Иркутске и Свирске. На деньги фонда, в частности, в Свирск из Улан-Удэ привезли два танка. Также деньги пошли на пошив костюмов.

Технику для фильма доставили даже из Волгограда — в рамках автопробега «Трофеи Великой Победы», который стартовал 21 апреля с Мамаева Кургана в Волгоград. Это бронетранспортёр Hanomag 251 и грузовой автомобиль Opel, которые во время Великой Отечественной войны использовали для снабжения гитлеровской армии.

До 10 мая машины можно увидеть в Иркутске на выставке «Трофеи Великой Победы», которая я открылась 4 мая на улице Декабрьских Событий — по пути следования «Бессмертного полка». Затем технику доставят на съёмочную площадку фильма, в Свирск, на территорию бывшего аккумуляторного завода. В 1941 году предприятие эвакуировали в этот город из Ленинграда.

«Сейчас очень мало говорят об участии сибиряков в Сталинградской битве, об их вкладе в эту победу. Мы хотим, чтобы их подвиги не были забыты», — говорит режиссер фильма «321-я Сибирская» Солбон Лыгденов

Ожидается, что премьера фильма пройдёт в конце 2018 года. Кроме этого, съёмочная группа решила сделать ещё и документальный фильм о сибиряках, участвовавших в Сталинградской битве, так как она собрала много материалов по Сталинградской битве от ветеранов и детей войны.