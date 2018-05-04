Первые подробности 9 и 10 частей «Форсажа» 

Вин Дизель поделился первыми подробностями новых частей масштабной и самой прибыльной франшизы студии Universal — «Форсаж». В 2020 году планируется выпуск 9-ой части картины, которая уже получила официальную дату мировой премьеры. «Форсаж 9» выйдет в прокат 9 апреля 2020 года. Когда планируется выход 10-ой части, пока неизвестно, однако Дизель подтвердил, что режиссерское кресло обеих частей займет Джастин Лин, который уже работал над четырьмя фильмами этой франшизы.
Исполнитель роль Доминика Торетто также добавил, что действия «Форсажа 9» развернутся в Африке, но от остальных подробностей воздержался. До 2020 года зрители еще увидят полюбившихся героев франшизы «Форсаж» — в следующем году выходит спин-офф «Хоббс и Шоу», главными героями которого станут персонажи Дуэйна Джонсона и Джейсона Стэйтема, а режиссером картины станет Дэвид Литч («Дэдпул 2», «Джон Уик»).