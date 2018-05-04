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Бен Кингсли сыграет Сальвадора Дали
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Бен Кингсли сыграет Сальвадора Дали 

Киноафиша 1 час назад
Фото: Киноафиша
Оскароносный актер Бен Кингсли («Игра Эндера») перевоплотится в знаменитого художника-сюрреалиста Сальвадора Дали. Режиссером биографической ленты под названием «Земля Дали / Dali Land» станет Мэри Хэррон («Американский психопат»).
Жену и музу Сальвадора — Галу, сыграет Лесли Мэнвилл, получившая в этом году номинацию на «Оскар» за роль в фильме «Призрачная нить». Также в актерском составе значатся Тим Рот («Обмани меня») и Фрэнк Диллэйн («В сердце моря»).
О каком конкретно периоде из жизни Дали расскажет предстоящий проект, пока неизвестно. Съемки байопика пройдут в Канаде и Испании в конце года.
Испанский художник прославился не только благодаря своим картинам, но и эксцентричному поведению, и выходкам, граничащим с сумасбродством. Сальвадор окутал свою жизнь различными домыслами и легендами, посвятил самому себе несколько книг, стихов и статей.
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