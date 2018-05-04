Бен Кингсли сыграет Сальвадора Дали

О каком конкретно периоде из жизни Дали расскажет предстоящий проект, пока неизвестно. Съемки байопика пройдут в Канаде и Испании в конце года.

Испанский художник прославился не только благодаря своим картинам, но и эксцентричному поведению, и выходкам, граничащим с сумасбродством. Сальвадор окутал свою жизнь различными домыслами и легендами, посвятил самому себе несколько книг, стихов и статей.