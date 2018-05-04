Афоня — это навсегда!

6 мая в 15:25 на Первом канале вас ждет встреча с изумительный актером Леонидом Куравлевым

В 1974 году Георгий Данелия узнал, что в Госкино лежит сценарий о буднях сантехника. Заинтересовался. Почитал. И решил встретиться со сценаристом Александром Бородянским , чтобы обговорить детали съемок. На главную роль утвердили Леонида Куравлева.

У актера богатейшая фильмография — почти двести ролей. Но ни Жоржем Милославским, ни Хомой Брутом, ни Робинзоном его на улице не называют. А вот Афоней — запросто. Вот и на улицах Ярославля, где снималось много сцен из фильма его нет-нет, да и окликнут — Афоня! Специально для фильма Первого канала актер согласился съездить со съемочной группой в Ярославль, пройтись по местам съемок, побывали в тематическом номере «Квартира Афони» в киноотеле города, а также посетили знаменитую пивную «Афоня», где подают рыбу на газетке, пиво в кружках, и целый день крутят по телевизору знаменитый фильм.

В фильме сценарист Александр Бородянский расскажет, что его сценарий изначально не был комедией, а скорее драмой. У него чудом сохранился первый вариант сценария «Афони». Ну, а сюжет киноповести «Про Борщова, слесаря-сантехника ЖЭКа №2» сравнят с фильмом и расскажут нам, в чем отличия.

Зрители морально неустойчивого Афоню, как ни странно, полюбили. Казалось бы, отрицательный персонаж. Но прохиндей и пьяница не вызвал осуждения или неприязни, а совсем наоборот. В чем тут дело? В фильме пойдет речь и об этом.

Ну, а еще успех фильма был основан, конечно, на реалистичности. Так, многое сценарист подсмотрел в собственной жизни. Бородянский вспоминает, что ходил к ним один сантехник, который был влюблен в его жену и под любым предлогом пытался попасть к ним домой.

Третий секрет — яркие детали. Например, танец Афони под песню «Милый, чё». Эту сцену позже спародировали солистки группы «Фабрика» на одном из новогодних огоньков. Для этого им пришлось надеть специальные костюмы, добавившие им «кило», превратиться в пышных дам 54 размера. В фильме этот трюк повторят!

Также в фильме появятся уникальные кадры, которые предоставил Первому каналу житель деревни Диево-Городище Ярославской области Ювеналий Лебедев. Когда в его деревне снимался «Афоня», Ювеналий запечатлел этот процесс на собственную кинокамеру! Так, он снял, как Савелий Крамаров на тракторе врезался в столб (это в фильм не вошло). Это видео зрители увидят впервые!

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