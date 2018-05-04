В Иркутск доставили военную технику Вермахта для съемок фильма «321-я сибирская»

ИРКУТСК, 4 мая. / ТАСС /. Образцы немецкой техники времен Великой Отечественной войны доставили в Иркутск в ходе автопробега для съемок фильма «321-я сибирская», который рассказывает о подвиге сибирских солдат во время Сталинградской битвы, сообщила в пятницу ТАСС пресс-секретарь киностудии «МонУла Филмз» Елизавета Андреева

"В Иркутск доставлены бронетранспортер Hanomag 251 и грузовой автомобиль Opel, которые во время Великой Отечественной войны использовали для снабжения гитлеровской армии. Сегодня в Иркутске открывается выставка, на которой эта техника Вермахта будет доступна для всеобщего обозрения, после чего 10 мая ее перевезут в город Свирск (Иркутская область) для завершения съемок фильма", — сказала она.

Как пояснила Андреева, речь идет о точных копиях образцов немецкой техники, которые были собраны волгоградскими мастерами с использованием аутентичных деталей этих машин, найденных во время раскопов на полях сражения. Автопробег «Трофеи Великой Победы», посвященный 75-летию разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, стартовал с Мамаева Кургана в Волгограде 21 апреля.

"Несмотря на неполадку в дороге, техника была доставлена в срок. Фура, перевозившая немецкие машины, в дороге потребовала срочного ремонта. Но на месте были найдены специалисты, неполадка была быстро устранена, автопробег продолжен, и в течение двух суток отставание по графику удалось нагнать", — добавила пресс-секретарь киностудии.

В пресс-службе правительства Иркутской области сообщили, что иркутский фонд наследия русской культуры и духовности «Отражение» выделил для завершения съемок фильма «321-я сибирская», бюджет которого формировался за счет добровольных пожертвований, 3 миллиона рублей. Ранее режиссер киноленты Солбон Лыгденов сообщал ТАСС, что на производство фильма киношникам удалось собрать 48 миллионов рублей из 108 необходимых. Отмечается, что выделенные иркутским фондом деньги пошли как раз на завершающие съемки и транспортировку немецкой техники до Свирска.

О фильме

В городе Свирск Черемховского района под съемочный процесс подготовлена площадка на территории бывшего аккумуляторного завода. В 1941 году предприятие эвакуировали в этот город из Ленинграда, здание построили по единому госстандарту, который действовал тогда в СССР.

Премьера ленты намечена на конец 2018 года. Фильм основан на реальных событиях, при написании сценария использовались архивные материалы и рассказы ветеранов — жителей Байкальского региона.

321-я стрелковая дивизия была сформирована в марте-июне 1942 года преимущественно из жителей Читинской области, Бурятской и Якутской АССР. Летом 1942-го вошла в подчинение 21-й армии Сталинградского фронта.