Гай Ричи снимет криминальную ленту 

Режиссер возвращается в мир английского криминала с фильмом «Toff Guys» о британском наркоторговце, который решает продать свою наркоимперию миллиардерам из Оклахомы. По словам источников, это картина «о старых и новых деньгах».
Ричи займет режиссерское кресло проекта, выступит продюсером, а также напишет сценарий картины совместно с Марном Дэвисом и Айвеном Аткинсоном.
В конце 90-х режиссер сделал себе имя на криминальных лентах «Карты, деньги, два ствола» и «Большой куш», однако позже переключился на другие жанры. Самой свежей его работой стала экранизация легенды о короле Артуре с Джудом Лоу и Чарли Ханнэмом в главных ролях.