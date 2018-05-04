Гай Ричи снимет криминальную ленту

Режиссер возвращается в мир английского криминала с фильмом «Toff Guys» о британском наркоторговце, который решает продать свою наркоимперию миллиардерам из Оклахомы. По словам источников, это картина «о старых и новых деньгах».

Ричи займет режиссерское кресло проекта, выступит продюсером, а также напишет сценарий картины совместно с Марном Дэвисом и Айвеном Аткинсоном.