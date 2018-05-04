Ещё
Гай Ричи снимет криминальную ленту
Далее:
Читайте также:
Ещё

Гай Ричи снимет криминальную ленту 

Ivi.ru 2 часа назад
Фото: Ivi.ru
Режиссер возвращается в мир английского криминала с фильмом «Toff Guys» о британском наркоторговце, который решает продать свою наркоимперию миллиардерам из Оклахомы. По словам источников, это картина «о старых и новых деньгах».
Ричи займет режиссерское кресло проекта, выступит продюсером, а также напишет сценарий картины совместно с Марном Дэвисом и Айвеном Аткинсоном.
В конце 90-х режиссер сделал себе имя на криминальных лентах «Карты, деньги, два ствола» и «Большой куш», однако позже переключился на другие жанры. Самой свежей его работой стала экранизация легенды о короле Артуре с Джудом Лоу и Чарли Ханнэмом в главных ролях.
Ivi.ru: последние новости
10 сериалов, которые смотрят запоем В порядке каком сагу «Звездные войны» смотреть Что смотреть в кино с 3 мая
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы фильм «Девчата»1
Почему Куравлева с красотками Гайдай вырезал из комедии
Козловский рассказал о сексе на камеру с Зуевой19
«Я далеко не святая!»: факты об Андрейченко
10 сериалов, которые смотрят запоем2
Видео
02:21
Вышел первый трейлер фильма «Робин Гуд: Начало»
Кино
02:05
Хабенский представил фильм «Собибор» в ООН
Кино
04:06
Агилера поразила Сеть новым сексуальным клипом
Концерты
04:21
Факты о Джеки Чане, которые вы точно не знали
Кино
06:06
Что стало с голливудскими знаменитостями
Кино
02:59
Почему Куравлева с красотками Гайдай вырезал из комедии
Кино
03:53
Дэдпул эротично станцевал в клипе Селин Дион
Концерты
01:00
Рыба выскочила из тарелки и напугала людей
Рестораны
02:16
«Мир Дикого Запада» продлят на третий сезон
ТВ
04:20
Как копируют популярные сериалы
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение