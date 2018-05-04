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Советская классика на футбольном поле: в челябинском дворе откроют кинотеатр под открытым небом
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Советская классика на футбольном поле: в челябинском дворе откроют кинотеатр под открытым небом 

74.ru 51 минуту назад
Фото: 74.ru
Накануне Дня Победы челябинцы смогут посмотреть военный фильм в кинотеатре под открытым небом. Ранее посмотреть кино на большом экране можно было в городском парке. В жилом микрорайоне Челябинска уличный кинотеатр развернут впервые.
8 мая в 20 часов 30 минут на футбольном поле возле дома № 10 по улице Шмакова челябинцам покажут военную комедию «Небесный тихоход». Организатором мероприятия стала УК «ЮУ КЖСИ». Вход для всех горожан — свободный.
Для зрителей на площадке подготовят 100 сидячих мест, в первую очередь предназначенных для пожилых людей. Всего уличный кинотеатр вместит больше 500 человек — все желающие могут взять с собой стулья или пледы.
— Мы уже уведомили администрацию города о том, что развернём уличный кинотеатр, — уточнили 74.ru организаторы мероприятия. — Если 8 мая погода нарушит наши планы, показ фильма придётся перенести на другой день. Об этом сообщим дополнительно.
Вечером 9 мая в парке имени Гагарина также будет работать уличный кинотеатр. В 22 часа начнётся показ фильма «Они сражались за Родину».
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