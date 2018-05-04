Вышел первый трейлер фильма «Робин Гуд: Начало» 

Опубликован первый трейлер приключенческого фильма "Робин Гуд: Начало" режиссера Отто Батхерста.
Подробный сюжет фильма пока держится в тайне. Картина расскажет очередную интерпретацию легенды о разбойнике из Шервудского леса, который грабил богатых и помогал бедным.
Робин Локсли возвращается домой из крестового похода и восстает против продажных местных властей и английской короны. Кроме того, по словам создателей, он страдает от посттравматического синдрома.
Бесстрашного защитника слабых играет Тэрон Эджертон, его главного противника, шерифа Ноттингема — Бен Мендельсон, в других ролях заняты Джейми Дорнан (Уилл Скарлетт), Джейми Фокс (Маленький Джон), Ив Хьюсон (Мэриан), Тим Минчин (монах Тук).
В других обстоятельствах Робина Гуда могли сыграть Джек Хьюстон, Дилан О'Брайен, Николас Холт и Джек Рейнор.
Судя по трейлеру, нас ожидает захватывающее зрелище с множеством эффектных трюков и сражений.
Российская премьера картины запланирована на 20 сентября 2018 года.