Старые фото: 10 популярных актеров, какими вы их не знали 

Не важно, какой образ создают себе актеры, чтобы лучше продаваться в кино. Старые фотографии не дадут соврать. Мы собрали 10 кадров, которые показывают актеров такими, какими мы их не знаем. Кэрри Фишер не в образе принцессы
Маколей Калкин как прилежный мальчик
Пухленькая Дженнифер Энистон в юности
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Малолетний хулиган Дэниэл Рэдклифф наказан за плохое поведение
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