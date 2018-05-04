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Старые фото: 10 популярных актеров, какими вы их не знали
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Старые фото: 10 популярных актеров, какими вы их не знали 

Ivi.ru 26 минут назад
Фото: Ivi.ru
Не важно, какой образ создают себе актеры, чтобы лучше продаваться в кино. Старые фотографии не дадут соврать. Мы собрали 10 кадров, которые показывают актеров такими, какими мы их не знаем. Кэрри Фишер не в образе принцессы
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