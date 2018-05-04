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Ученики школы № 1205 показали спектакль «Hamlet» на английском языке
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Ученики школы № 1205 показали спектакль «Hamlet» на английском языке 

Мои Черемушки 1 час назад
Фото: Мои Черемушки
В школе № 1205 состоялась долгожданная премьера спектакля на английском языке «Hamlet» в постановке учителя английского языка Ольги Григорьевой. Артистами стали ученики девятых и десятых классов.
От происходящего на сцене захватывало дух — на протяжении всего спектакля зрители были не в состоянии отвести взгляда от актеров, которые стали одним целым со своими персонажами. Каждый из актеров вложил частичку себя в постановку, и это никого не оставило равнодушным.
«Отчаяние Гамлета, любовь Гертруды, предательство Клавдия, безумие Офелии, горе Лаэрта… Сидящие в зале стояли наравне с героями пьесы и сами стали частичкой произведения легендарного драматурга. Невозможно подобрать слова, чтобы передать восторг от увиденного! А ведь на сцене были не профессиональные актеры, а дети 15 — 17 лет», — передает пресс-служба школы Черемушек.
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