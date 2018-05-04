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Ветераны ВОВ смогут бесплатно посмотреть фильмы «Собибор» и «28 панфиловцев» в кинотеатрах «КАРО» 9 мая
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Ветераны ВОВ смогут бесплатно посмотреть фильмы «Собибор» и «28 панфиловцев» в кинотеатрах «КАРО» 9 мая 

Агентство «Москва» 3 часа назад
Бесплатные показы российских фильмов для ветеранов ВОВ пройдут в сети кинотеатров «КАРО» 9 мая, сообщили в пресс-службе сети.
«В честь празднования Дня Победы во всех кинотеатрах «КАРО» будет демонстрироваться только российское кино. В праздничный репертуар вошли как отечественные новинки проката и военные картины, так и высоко оцененные российскими зрителями фильмы последних лет, включая авторское кино. Среди них «Сталинград», «Экипаж», «Движение вверх», «Довлатов», «Аритмия» и другие. Специальным событием станет эксклюзивный показ легендарной эпопеи о Холокосте «Шоа» французского режиссера Клода Ланцмана. Ветераны ВОВ смогут посмотреть все фильмы бесплатно», — сообщили в пресс-службе.
Там также отметили, что среди других фильмов, показ которых планируется 9 мая, — «Тренер» Данилы Козловского, «Собибор» Константина Хабенского, «28 панфиловцев» Кима Дружинина, «Легенда №17» Николая Лебедева.
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