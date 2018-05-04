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Перед вами 3 снимка. Какой из них на самом деле является картиной?
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Перед вами 3 снимка. Какой из них на самом деле является картиной? 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Давайте поиграем. Ниже этого абзаца вы увидите 3 картинки. Присмотритесь к ним внимательно и определите, какие из них являются фотографиями, а какая — гиперреалистичной картиной. Это не так просто, как кажется, так что хорошенько подумайте!
Вы уже дали ответ, но мы вынуждены признаться, что слегка слукавили… На самом деле все три изображения являются картинами Стива Миллса.
Стив говорит, что для создания одного такого полотна ему необходимо до 20 дней. Удивительные картины, не так ли?
Если вам тоже понравились эти шедевры, поделитесь статьей с друзьями!
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