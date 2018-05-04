Роскомнадзор заблокировал доступ к 11 ресурсам с пиратскими копиями фильма «Тренер»

Роскомнадзор на основании решений Мосгорсуда , а также заявлений правообладателей, ограничил доступ к 11 сайтам, на которых были опубликованы копии фильма «Тренер», сообщает пресс-служба ведомства.

В Роскомнадзоре также отметили, что на сегодняшний день 81 ресурс удалил пиратские копии фильма, еще с 26 ресурсов удаление ожидается.

«На основании решений Мосгорсуда и заявлений правообладателей мы принимаем предварительные обеспечительные меры защиты авторских прав фильма «Тренер». На сегодняшний день: 81 ресурс удалил пиратские копии; с 26 ресурсов удаление ожидается; к 11 ресурсам, которые не удалили копии в срок, доступ ограничен», — говорится в сообщении.