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Роскомнадзор заблокировал доступ к 11 ресурсам с пиратскими копиями фильма «Тренер»
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Роскомнадзор заблокировал доступ к 11 ресурсам с пиратскими копиями фильма «Тренер» 

Rambler News Service 1 час назад
Роскомнадзор на основании решений Мосгорсуда, а также заявлений правообладателей, ограничил доступ к 11 сайтам, на которых были опубликованы копии фильма «Тренер», сообщает пресс-служба ведомства.
В Роскомнадзоре также отметили, что на сегодняшний день 81 ресурс удалил пиратские копии фильма, еще с 26 ресурсов удаление ожидается.
«На основании решений Мосгорсуда и заявлений правообладателей мы принимаем предварительные обеспечительные меры защиты авторских прав фильма «Тренер». На сегодняшний день: 81 ресурс удалил пиратские копии; с 26 ресурсов удаление ожидается; к 11 ресурсам, которые не удалили копии в срок, доступ ограничен», — говорится в сообщении.
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