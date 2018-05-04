Бенедикт Камбербэтч станет шпионом 

Бенедикт Камбербэтч получил главную роль в новом шпионском триллере Ironback, где ему придется перевоплотиться в британского шпиона по имени Гревилл Винн. Сценарий, в основу которого легла реальная история, написал Том О'Коннор, а режиссером выступит Доминик Кук, который ранее уже работал с Камбербэтчем над сериалом «Пустая корона».
В центре сюжета окажется инженер-электрик, которого нанимают MI-5 за некоторое время до начала Второй мировой войны. Гревилл Винн становится главным контактом с полковником ГРУ СССР Олегом Пеньковским, которому в обмен на информацию обещают укрытие за границей. В итоге они становятся друзьями, но Винн раскрывает их заговор и садится в тюрьму. В итоге его освобождают в обмен на других заключенных и начал писать романы, основанные на собственном жизненном опыте.