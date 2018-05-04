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Солдат британской империи: как я снимался в болливудском фильме
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Солдат британской империи: как я снимался в болливудском фильме 

Ридус 3 часа назад
Фото: Ридус
Путешествуя по Раджастану, как-то иду я вечером к себе в гостишку и тут на углу улицы чувак мне предлагает посниматься английским солдатом позапрошлого века. Типа нужны европейские лица. В конце съемочного дня ещё и денег дадут, по местным мерках очень даже ничего.
Я соглашаюсь. Dreams come true!
Утром следующего дня, я как штык в 7 утра, в назначенном месте, через пару минут подошли пару испанцев и ещё один русский. Нас сажают в машину иотвозят в шикарный с огромной территорией отель. Туда же прибывают ещё несколькоевропейских лиц (в основном евреи!) пару голландцев, хорват и много индийцев. Оказалось, обзванивали все гостинницы, вылавливали народ на улицах.
Нас сразу отвели в палатку для массовки, там накормили завтраком. Потом чай-кофе и на примерку костюмов. Кому то делали грим, клеили усы. Когда все были одеты, повели в палаточный лагерь, где декорации были уже расставлены. Нам раздали ружья, надели сабли. Мы бегали прыгали, ходили туда-сюда. Стафф постоянно нам раздавал воду, носил соки, чай, если у кого-то роли были на солнцепеке (+36C и шерстяные костюмы) приносили зонтики.
Потом обед, с десертом. И снова на позиции. Режиссер был англичанин, ох он и гонял индийцев! Я впервые видел, чтобы индийцы работу выполняли бегом! На площадке, была дисциплина и порядок. Режиссер, если стафф тупил и косячил, ТАК громко матом орал!
Вечером подзадержались, и ассистенты разносили перекусы: бутерброды, печенье, чай.
А вот снимать всё это действие не разрешили. Меня увидели с фотоаппаратом, попросили убрать, без обид и точка. При мне у пару индийцев попросили отдать мобильники (увидели, что они снимали) до вечера. Как мне объяснили, киноматографисты народ суеверный. Но я вечером, украдкой пару кадров сделал.
Названи фильма «Мечи и Скипетры», в главных ролях англичане и индийцы, режиссер голливудский. Фильм основан на реальных событиях, когда во время Британской Ост-Индийской компании, месная королева возглавила восстание против колонизаторов.
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