«Мы не хотели вас дразнить»: как создавался сценарий «Войны бесконечности»

Сценаристы «Мстителей» о финале, пропавшем Человеке-муравье и помощи от Джеймса Ганна и Тайки Вайтити.

Режиссёры, которые провели с этими персонажами кучу времени, помогали нам понять их идеально. На постере целых двадцать три героя, так что неизбежно должны были найтись люди, которые знали бы этих персонажей лучше нас. Мы задействовали всех. Дерриксона (режиссёра «Доктора Стрэнджа»), Куглера (режиссёра «Чёрной пантеры»), Тайку (Вайтити, режиссёра «Тор: Рагнарёк») и Пейтона Рида (режиссёра «Человека-муравья»).

Куда бы мы ни отправляли Стражей Галактики, в этом принимал участие Джеймс Ганн. Он внёс одно изменение, которое не повлияло на фильм глобально, но затронуло одного из персонажей. Это было очень интересное решение, и сначала мы колебались, но потом его поддержал Крис Пратт . И мы решили, что если уж кто-то и знает этих персонажей, то это эти двое.

Хемсворт пришёл на съёмочную площадку и сказал нам: «Ребята, вам правда нужно понять, что в „Рагнарёке“ мы делаем нечто новое». Мы знали, что будут какие-то изменения, но на тот момент всё было на очень раннем этапе. Поэтому мы встретились с Эриком Пэрсоном (сценаристом фильма) и Тайкой Вайтити и долго с ними это обсуждали. Они показали нам несколько сцен из фильма, так что мы поняли, что у «Тора» сменился тон. И нам нужно было принять это.

В тот день [когда мы снимали эмоциональную сцену с Тором] мы подумали: «Господи, этот парень перетягивает на себя весь фильм!» Сначала он был красавцем, потом он стал уморительным, а теперь заставляет меня расплакаться. Да пошёл он к чёрту!

У франшизы «Человек-муравей» очень «лёгкое» настроение. Можно даже сказать, что она нацелена на более молодого зрителя. Если бы мы поместили Человека-муравья в этот невероятно тяжёлый фильм, потом нам бы пришлось сказать ребятам, которые будут делать сольный фильм: «Да, он прошёл через ад. А теперь давайте, снимайте свой водевиль, а Человека-муравья мы потом подберём». Поэтому мы решили: «Давайте-ка повременим, чтобы вы могли делать этот фильм без неприятного осадка».

Некоторые персонажи слегка отошли на второй план. Просто мы решили, что у них будет гораздо больше потенциала в фильме, который выйдет в следующем году — с точки зрения того, каким испытаниям их подвергнет сюжет.

Я не буду вам рассказывать о грядущем сюжете. Я просто говорю, что в этом фильме («Войне Бесконечности») действительно меньше Стива Роджерса Наташи Романофф , чем можно было бы ожидать. Они — стреляные воробьи, так что, когда они видят угрозу, они просто дают ей отпор. Не ломаются, не ноют, не начинают рассуждать об упущенных возможностях. Тут нет богатого поля для исследования — особенно если вы ограничены во времени. Но — всему свой черёд.

Джош Бролин превзошёл все наши ожидания. Он привнёс в роль человечность. Когда думаешь о таком могущественном и властном персонаже, как Танос, тебе кажется, что он должен разговаривать исключительно пафосными заявлениями.

Мы присутствовали на прослушивании — это было скорее испытанием спецэффектов, они снимали Джоша, покрытого точками для motion capture. Тогда они впервые «наложили» на него Таноса. Джош импровизировал, добавлял персонажу нерешительности, реалистичных человеческих черт. На тот момент мы ещё не закончили писать сценарий. Увидеть Таноса таким — это было откровением для нас. Это повлияло на наш сценарий, потому что мы поняли, что с такими эффектами и с такой актёрской игрой у нас получится персонаж, каких ещё не было.

Во многом, «Война бесконечности» — это «путешествие героя» для Таноса, так что мы хотели сделать его глубоким персонажем. Фактически, он — протагонист фильма. Мы уже об этом говорили, и, когда люди увидят наш фильм, они поймут, что так оно и есть. Одна из основных составляющих его образа — это то, что для него важнее всего. Это не просто власть, это не просто идеалы — это люди.

Кевин (Файги, глава Marvel Studios) с самого начала говорил нам: «Не бойтесь сделать этот шаг. Это нормально, давайте сделаем это». Вопрос был в том, как это сделать.

После финала остаются вопросы: «Что же будут делать Мстители?» и так далее. Но если бы фильм завершился до того, как Танос щёлкнул пальцами, или до того, как он собрал все пять камней, это бы ощущалось как нажатие на кнопку «паузы». А мы хотели добиться эффекта «Да, это произошло. Смиритесь». Мы не хотели вас дразнить.

#мстители #marvel