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Гёте-Институт Обручевского района приглашает на показ фильма 9 мая
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Гёте-Институт Обручевского района приглашает на показ фильма 9 мая 

Обручевский меридиан 3 часа назад
Фото: Обручевский меридиан
В кинотеатре «Октябрь» состоится показ документального фильма «Шоа», посвященного Холокосту.
«Шоа» — слово, используемое в иврите для обозначения Холокоста. Его также можно перевести как «катастрофа». Фильм режиссера Клода Ланцманна состоит из интервью, которые он проводил в 1974–1980 годах в 14 странах с участниками событий около городка Хелмно в Польше, в концентрационных лагерях Аушвиц (Освенцим), Треблинка, Терезиенштадт. Среди интервьюированных были выжившие в лагерях заключенные, их дети и родственники, бывшие немецкие охранники и офицеры, польские крестьяне, проживающие вблизи бывших концлагерей, гражданские лица из Германии, переехавшие в Польшу во время Второй Мировой войны, бюрократы Третьего рейха, историки и политические деятели.
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