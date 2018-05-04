Гёте-Институт Обручевского района приглашает на показ фильма 9 мая

В кинотеатре «Октябрь» состоится показ документального фильма «Шоа», посвященного Холокосту.

«Шоа» — слово, используемое в иврите для обозначения Холокоста. Его также можно перевести как «катастрофа». Фильм режиссера Клода Ланцманна состоит из интервью, которые он проводил в 1974–1980 годах в 14 странах с участниками событий около городка Хелмно в Польше, в концентрационных лагерях Аушвиц (Освенцим), Треблинка, Терезиенштадт. Среди интервьюированных были выжившие в лагерях заключенные, их дети и родственники, бывшие немецкие охранники и офицеры, польские крестьяне, проживающие вблизи бывших концлагерей, гражданские лица из Германии, переехавшие в Польшу во время Второй Мировой войны, бюрократы Третьего рейха, историки и политические деятели.