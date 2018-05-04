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Акция «Кино на площади „О той войне… О той весне!“ стартовала на Кубани
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Акция «Кино на площади „О той войне… О той весне!“ стартовала на Кубани 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
Акция «Кино на площади „О той войне… О той весне!“ стартовала на Кубани.
Краевая киноакция традиционно проходит накануне Дня Победы в районах Кубани.
Бесплатные показы художественных фильмов военно-патриотической тематики пройдут на открытых площадях городов и станиц края.
В этом году вниманию зрителей представят фильмы отечественных кинематографистов. Кинокартина „В шесть часов вечера после войны“ будет показана 4 мая, „Осенью 41-го“ — 5 мая, „Три дня до весны“ — 6 мая.
»Перед сеансами будут демонстрироваться видеоролики «Письма с фронта» с дикторским текстом отрывков из фронтовых писем», — рассказали в региональном министерстве культуры.
В краевом центре киноакция начнется 4 мая в 20.00 часов на площади у Музыкального театра, пресс-служба администрации Краснодарского края.
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