Акция «Кино на площади „О той войне… О той весне!“ стартовала на Кубани

Акция «Кино на площади „О той войне… О той весне!“ стартовала на Кубани.

Краевая киноакция традиционно проходит накануне Дня Победы в районах Кубани.

Бесплатные показы художественных фильмов военно-патриотической тематики пройдут на открытых площадях городов и станиц края.

В этом году вниманию зрителей представят фильмы отечественных кинематографистов. Кинокартина „В шесть часов вечера после войны“ будет показана 4 мая, „Осенью 41-го“ — 5 мая, „Три дня до весны“ — 6 мая.

»Перед сеансами будут демонстрироваться видеоролики «Письма с фронта» с дикторским текстом отрывков из фронтовых писем», — рассказали в региональном министерстве культуры

В краевом центре киноакция начнется 4 мая в 20.00 часов на площади у Музыкального театра, пресс-служба администрации Краснодарского края.