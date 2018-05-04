Юлия Пересильд: муза для режиссера

Нынешняя весна для актрисы Юлии Пересильд поистине урожайная. На ТВ следуют один сериал за другим с ее участием, на одном из кинофестивалей Юлия получила приз за главную женскую роль в фильме «Холодное танго», а как театральная актриса едет на гастроли в легендарный питерский БДТ. WomanHit.ru попробовал понять, как ей удается успевать везде и всюду.

В чем секрет такой востребованности Юлии Пересильд? Партнеры по цеху в один голос утверждают, что актриса полностью выкладывается, работая над ролью и вживаясь в свой персонаж. Сама Юлия считает, что она — простой пахарь, что никогда не была лучшей. Актриса уверена, что ее профессия не соревновательная. Она лишь — познание себя. Вот только к этой мудрости ей пришлось идти долгие годы…

Дочка воспитательницы в детском саду и известного псковского иконописца, Юлия с самого раннего детства мечтала выступать на большой сцене. И целенаправленно шла к своей цели: уже в школьные годы она участвовала в КВН, утренниках для детских домов и концертных программах в воинских частях. А в одиннадцать лет она даже участвовала в шоу «Утренняя звезда».

Однако первый опыт поступления в столичный театральный вуз оказался неудачным. На вступительных экзаменах в Школу-студию МХАТ ее талант не разглядели. Пришлось вернуться в родной Псков и поступить в педагогический институт. Чтобы уже через пару месяцев понять, что это место — явно не для нее. Поэтому на следующий год Пересильд снова берет билет в Москву и на этот раз подает заявление сразу во все столичные театральные учреждения. Где-то же должно повезти! Так она стала студенткой РАТИ-ГИТИСа, что считает большой удачей в своей жизни.

Сниматься в кино Пересильд стала, еще будучи студенткой. Но сегодня считается, что в полной мере талант актрисы раскрыл режиссер Алексей Учитель , снявший ее в своей картине 2008 года «Пленный». Следом за этой ролью она получает еще одно «учительское» предложение — в картине «Край». Побывав в том краю, актриса номинируется сразу на «Золотого орла» и «Белого слона». После этой роли режиссеры заваливают Юлию предложениями.

Сама же актриса не раз подчеркивала, что одной из главных своих ролей она считает Людмилу Павличенко из масштабной военной кинодрамы «Битва за Севастополь». Здесь Пересильд воплощает на экране девушку-снайпера, героя Второй мировой войны.

К слову, в том же 2015 году на телеэкраны вышел сериал «Людмила Гурченко», где Юлия раскрылась совсем с новой стороны. «Мы долго искали актрису на главную роль, — вспоминал позже режиссер картины Сергей Алдонин . — Почему-то все пытались делать пародию на Гурченко, повторить ее манеру и пластику. Но когда я увидел фото Пересильд, понял: вот она, Люся!»

Юлия тоже долго работала над теми же пластикой и мимикой. Но это явно не было желанием сделать сходство внешним: она будто вжилась в образ великой актрисы. И до сих пор повторяет, что не считает эту свою партию именно ролью. «Для меня Людмила Марковна — слишком живой человек, который был рядом долгое время, хотя мы и не были знакомы».

Долгие годы личная жизнь Юлии Пересильд была тайной за семью печатями. Любые упоминания каких-то подробностей в прессе тщательно пресекались ею самой и агентом. Хотя, конечно, в киношных кругах давно шептались о романе актрисы с Алексеем Учителем. Режиссер еще после работы над фильмом «Пленный» повторял, что Юлия — его муза. Поэтому когда год спустя после премьеры у актрисы родилась дочь Анна, многие уверяли: отцом является как раз Учитель.

Но ни он сам, ни Пересильд не подтверждали эту информацию. Спустя три года родилась вторая дочка — Маша. И тот факт, что мужа у Юлии Пересильд никогда не было, только способствовал домыслам и слухам.

И лишь совсем недавно завеса таинственности, кажется, спала. Первой расставила точки над «i» сама Юля. В интервью, которое актриса дала в конце прошлого года, она честно признала: отцом ее детей является Алексей Учитель. А не так давно и сам режиссер в интервью журналу «Атмосфера» подтвердил этот факт. «Две мои дочки тоже творческие девочки. Старшей, Ане, восемь с половиной, младшей, Маше, четыре с половиной. Аня всего два месяца занимается танцами, но она невероятно пластичная, — не скрывая гордости, рассказывал Учитель. — С девочками еще рано о серьезных вещах говорить. Стараюсь ходить с ними в театр или в кино, но это случается нечасто. Посидеть вместе за столом — редкая удача. Как правило, утром меня или нет (я в поездках), или есть секунда времени в тот момент, когда их отправляют в школу и садик, а вечером, когда возвращаюсь, они уже спят. Но мы стараемся вместе отмечать праздники, ездить куда-то на Новый год или летом отдыхать — на каникулах».