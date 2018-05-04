Фильмы на выходные. Выбор Стаса Тыркина 

«Хохлатый ибис» (2017) Режиссер — Лян Цяо В ролях: Хайлян Мен Кадр из фильма В прошлом году «Золотым Святым Георгием» Московского фестиваля был вознагражден именно этот фильм китайского режиссера Лян Цяо. Его главный герой-журналист возвращается из Пекина в родной город, куда по странному совпадению вернулась и указанная в названии редкая птица, что знаменует неожиданно хорошую экологию в этой провинции. Но не все его бывшие односельчане рады его визиту, как не все рады и коллапсу цементного завода, без которого хохлатые ибисы и не подумали бы возвращаться. Экологические драмы были модны в прошлом сезоне, но и в этом смотрятся вполне актуально.
Культура, пятница 0.15 «Сыщик» (2007) Режиссер — Кеннет Брана В ролях: Майкл Кейн, Джуд Ло Кадр из фильма В нашпигованный современной электроникой дом знаменитого автора детективов пробирается безработный актер, с которым спит писательская жена. Следует остроумная игра в кошки-мышки. Этот сюжет был основой пьесы Энтони Шаффера и триллера 1972 года. Повторную экранизацию предпринял автор нестандартных прочтений Шекспира и недавнего «Убийства в Восточном экспрессе» Кеннет Брана. Главные роли в старой картине играли Майкл Кейн и сэр Лоренс Оливье. В новой версии пьесы, переписанной самим Гарольдом Пинтером, роль Кейна перешла к Джуду Ло, а сам Кейн, тоже ставший сэром, заступил на место великого Оливье.
Че, пятница, 0.00 «Ковбои против пришельцев» (2011) Режиссер — Джон Фавро В ролях: Дэниэл Крэйг, Харрисон Форд Кадр из фильма Режиссер Джон Фавро ненадолго оставил сериал «Железный человек», чтобы перенести на экран другой комикс — графический роман, представлявший собой гибрид двух наиболее популярных американских мифологий. Одна пришла из вестерна с его ковбоями и шерифами, держащими под железной пятой население маленьких городков Дикого-дикого Запада. Другая — из комиксов и фильмов о захвате Земли коварными и вредоносными инопланетянами. Время действия — 1875 год. Человек без памяти с лицом Джеймса Бонда попадает в городишко под громким названием Абсолюшн. Где никто не спешит протянуть ему руку помощи: ведь на то нет указаний шерифа (Форд) — тоже своего рода «железного человека». Но вот с неба засверкали молнии, и коварные пришельцы начали уволакивать к себе жителей несчастного городка. Тут-то они и вспомнили о загадочном блондине-стрелке, на запястье которого все это время красовался один из неснятых с него наручников. Именно в этом предмете — залог спасения всего городка, а вместе с ним и остального человечества.
СТС, суббота, 23.30 и воскресенье, 1.35