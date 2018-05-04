Ещё
«Игра в кино»: группа «На-На» решила заработать на советских фильмах
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Игра в кино»: группа «На-На» решила заработать на советских фильмах 

Мир24 2 часа назад
Фото: Мир24
На телеканале «МИР» продолжается уникальное шоу «Игра в кино». В нем зрители зарабатывают деньги на знании советских фильмов. На этот раз участником увлекательной викторины станет легендарная группа «На-На».
Владимир Политов, Вячеслав Жеребкин, Леонид Семидьянов — кто же из них лучше разбирается в кино? Кто может продолжить знаменитую цитату или угадать фильм по небольшому фрагменту?
Артисты поборются за звание главного знатока отечественного кино и напомнят зрителям любимые мелодии. Смотрите викторину «Игра в кино» 6 мая в 8:35 на телеканале «МИР». Не пропустите!
Если вы хотите заработать реальные деньги, отправляйте заявку для участия в программе на igra-kino@mirtv.ru.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
Киноакадемия США исключила из своих рядов Косби и Полански Разбойник из Шервудского леса: вышел трейлер фильма «Робин Гуд: Начало» Они приближали Победу: как снимали фильмы в годы войны
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы фильм «Девчата»1
Почему Куравлева с красотками Гайдай вырезал из комедии
Козловский рассказал о сексе на камеру с Зуевой19
«Я далеко не святая!»: факты об Андрейченко
10 сериалов, которые смотрят запоем2
Видео
02:21
Вышел первый трейлер фильма «Робин Гуд: Начало»
Кино
02:05
Хабенский представил фильм «Собибор» в ООН
Кино
04:06
Агилера поразила Сеть новым сексуальным клипом
Концерты
04:21
Факты о Джеки Чане, которые вы точно не знали
Кино
06:06
Что стало с голливудскими знаменитостями
Кино
02:59
Почему Куравлева с красотками Гайдай вырезал из комедии
Кино
03:53
Дэдпул эротично станцевал в клипе Селин Дион
Концерты
01:00
Рыба выскочила из тарелки и напугала людей
Рестораны
02:16
«Мир Дикого Запада» продлят на третий сезон
ТВ
04:20
Как копируют популярные сериалы
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение