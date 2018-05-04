«Игра в кино»: группа «На-На» решила заработать на советских фильмах

На телеканале «МИР» продолжается уникальное шоу «Игра в кино». В нем зрители зарабатывают деньги на знании советских фильмов. На этот раз участником увлекательной викторины станет легендарная группа «На-На».

Владимир Политов, Вячеслав Жеребкин, Леонид Семидьянов — кто же из них лучше разбирается в кино? Кто может продолжить знаменитую цитату или угадать фильм по небольшому фрагменту?

Артисты поборются за звание главного знатока отечественного кино и напомнят зрителям любимые мелодии. Смотрите викторину «Игра в кино» 6 мая в 8:35 на телеканале «МИР». Не пропустите!

Если вы хотите заработать реальные деньги, отправляйте заявку для участия в программе на igra-kino@mirtv.ru.

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