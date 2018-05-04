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Dolby, LG, Rakuten готовят HDR SVOD-сервис
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Dolby, LG, Rakuten готовят HDR SVOD-сервис 

Ruvod.com 1 час назад
Фото: Ruvod.com
Dolby Laboratories, LG Electronics и Rakuten TV подтвердили, что Rakuten TV станет первым VOD-сервисом в Европе, который начнет поддерживать HDR-стандарт Dolby Vision и звук Dolby Atmos на OLED и SUHD телевизорах LG.
Первые фильмы доступны в Великобритании, Испании, Италии, Германии, Франции и в ближайшие недели планируется их выпуск еще в 12 странах.
Ранее стороны уже сотрудничали друг с другом, и, по словам COO Rakuten, Хосепа Митья, работы заняли около девяти месяцев. «Это облачный сервис, поэтому целью является поддержание качества на различных устройствах», — пояснил он. «Это новые фильмы, это то, чего хотят клиенты».
Фильмы будут доступны на поддерживающих устройствах, и включают в себя как последние релизы, так и тайтлы из каталога, такие как Бегущий по лезвию 2049, Малыш на драйве и Элизиум: Рай не на Земле. В настоящее время около 25 наименований из 100 на специальной UHD 4K витрине представлены в Dolby Vision и Dolby Atmos.
ИСТОЧНИК: ADVANCED TELEVISION
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