Dolby, LG, Rakuten готовят HDR SVOD-сервис

Dolby Laboratories, LG Electronics и Rakuten TV подтвердили, что Rakuten TV станет первым VOD-сервисом в Европе, который начнет поддерживать HDR-стандарт Dolby Vision и звук Dolby Atmos на OLED и SUHD телевизорах LG.

Первые фильмы доступны в Великобритании, Испании, Италии, Германии, Франции и в ближайшие недели планируется их выпуск еще в 12 странах.

Ранее стороны уже сотрудничали друг с другом, и, по словам COO Rakuten, Хосепа Митья, работы заняли около девяти месяцев. «Это облачный сервис, поэтому целью является поддержание качества на различных устройствах», — пояснил он. «Это новые фильмы, это то, чего хотят клиенты».

Фильмы будут доступны на поддерживающих устройствах, и включают в себя как последние релизы, так и тайтлы из каталога, такие как Бегущий по лезвию 2049, Малыш на драйве и Элизиум: Рай не на Земле. В настоящее время около 25 наименований из 100 на специальной UHD 4K витрине представлены в Dolby Vision и Dolby Atmos.

ИСТОЧНИК: ADVANCED TELEVISION