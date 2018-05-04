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Хабенский представил фильм «Собибор» в ООН
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Хабенский представил фильм «Собибор» в ООН 

РИАМО 6 часов назад
Российский режиссер и актер Константин Хабенский показал в зале совета ООН по опеке свой фильм «Собибор», сообщает Федеральное агентство новостей.
«Я с особым вниманием и уважением отношусь к людям, которые трудятся в этих стенах, потому что в их силах сделать так, чтобы наши дети, дети наших детей — жили в мире, согласии, любви, в культурных обменах. И я надеюсь, что все так и будет. Наш фильм о людях, наш фильм для людей», — сказал Хабенский.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя отметил, что фильм показывает тяжелую, ужасающую правду, которую нельзя забывать, как предостережение, как голос совести, как память о том, что это должно оставаться в наших сердцах.
В материале отмечается, что после окончания показа зал аплодировал стоя.
Ранее Константин Хабенский показал «Собибор» на киноклубе в Госдуме, где картине также аплодировали стоя.
Картина основана на событиях, произошедших в нацистском лагере смерти «Собибор» в Польше. В октябре 1943 года лейтенанту советской армии Александру Печерскому, попавшему в плен и оказавшемуся в концлагере, за 3 недели удается спланировать интернациональное восстание заключенных из стран Западной Европы и Польши — единственное успешное восстание в нацистском лагере смерти.
Купить фильм на фильм "Собибор".
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