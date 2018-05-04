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Прилепин назвал придурками критиков нового фильма с его участием
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Прилепин назвал придурками критиков нового фильма с его участием 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Захар Прилепин заявил, что пришел в восторг от негативных комментариев на фильм «Дежурство» (Phone Duty). Писатель снялся в короткометражной ленте, которая получила главный приз Tribeca Film Festival в Нью-Йорке.
Писатель Захар Прилепин привел две цитаты-отзыва издания «Голос Америки», критикующие Прилепина. Его называют преступником, экстремистом и шовинистом.
«Я в восторге. Это, кстати, никакие не украинцы. Это просто придурки», — уточнил Прилепин в Facebook.
Он привел в пример отзыв журналистки Екатерины Барабаш в издании «Голос Америки»:
«В итоге главный приз достался по сути террористу, экстремисту, шовинисту и сталинисту Захару Прилепину, участнику вооруженной агрессии на территории соседнего государства. Так надо ли воротить нос от «презренной политики», надо ли делать вид, что люди искусства далеки от суетного? Конечно, можно и так, но тогда не надо удивляться, что страничка в истории мирового кино достанется негодяям».
Напомним, что главный приз 17-го фестиваля Tribeca Film Festival в Нью Йорке получил короткометражный фильм «Дежурство», где писатель Захар Прилепин сыграл ополченца ДНР.
Фильм рассказывают историю ополченца ДНР с позывным Кот (исполнитель роли Захар Прилепин), который получает приказ подежурить на телефоне, но это оказывается не так просто, как кажется с первого взгляда. Фильм показывает конфликт на Востоке Украины глазами пророссийского ополченца, ярко иллюстрирует трагедию войны и как она влияет на тех, кто оказывается вовлечен в нее.
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