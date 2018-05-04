Оружие бесконечности 2

Вторая часть «Мстителей» стала самым дорогим фильмом в истории Марвел — ее бюджет 365 миллионов долларов, дороже только четвертая часть «Пиратов Карибского Моря». Существенная часть бюджета пошла на гонорары звезд, Роберт Дауни-младший, Крис Эванс Скарлетт Йохансон и многие другие вернулись уже в статусе топовых звезд Голливуда, плюс к касту прибавились новые герои — Алая Ведьма, Ртуть и Вижн. В общем, экшена стало еще больше, а значит и больше пушек.

Glock 17 Самое распространенное оружие фильма. Им вооружены агенты Щ. И. Т.а, полицейские разных стран и даже некоторые злодеи.

Glock 26 Черная Вдова снова использует эту укороченную версию пистолета. Правда со времен первой части она потеряла один из своих глоков и с двух рук больше не стреляет.

Пистолет Макарова

Триумфальное возвращение совершает советский Макаров. В сцене с воспоминаниями о прошлом Черной Вдовы нам показывают, как ее обучали двум вещам — балету и стрельбе (по живым мишеням) именно из этого пистолета.

Beretta 90Two

Этот итальянский пистолет использует герой Энди Сервиса — Улисс Кло. По сюжету фильма этот пистолет у него отнимает Ртуть и разбирает на запчасти.

Browning Hi-Power

Этот древний бельгийский пистолет, который выпускается с 1935 года, использует полиция восточноевропейской державы Зоковии, в которой происходит главная битва фильма. Государство, понятно, бедное, закупить новое оружие для правоохранителей бюджет не позволяет. На фото выше у полицейского справа также можно увидеть АКМ с складным прикладом.

Smith & Wesson Model 586 Этим пистолетом вооружена полиция Южной Кореи. Странный выбор, учитывая, что этот револьвер перестали производить еще в 91 году и покупают его сейчас скорее любители классики.

Vektor R5 Лучше всех в фильме вооружены правоохранители Бразилии. Vektor — это специальная полицйеская версия израильского автомата Галиль. Правда используют его бразильцы против Халка. Хорошая попытка.

Walther PPK Классический полицейский «Вальтер» использует агент Мария Хилл, когда ее застает врасплох первая атака Альтрона в башне Мстителей во время вечеринки. Почему не стандартный Глок17? Видимо «Вальтер» лучше подходил к сумочке.

Heckler & Koch HK416

Первое оружие, которое нам показывают в фильме. Этими автоматами вооружены агенты Гидры — недобитой нацистской организации.

Ручной Пулемет Калашникова

РПК использует Ртуть, когда забегает к полции за помощью. В первый раз на него никто не обращает внимания, поэтому приходится немного пострелять. Затем он отдает пулемет одному из полицейских, больше оружие мы не видим.

Accuracy International AX50

Эти новые британские снайперские винтовки можно заметить на базе Гидры в самом начале фильма. Воспользоваться ими никто не успевает, а жаль. Не часто такую новинку встретишь в кино.

Browning M2 QCB, Пулемет Калашникова, Пулемет Дегтярева-Шпагина

Самая эклектичная в плане оружия сцена «Эры Альтрона» — в самом начале фильма. Здесь нацисты используют американские и советские пулеметы, защищая свою базу в выдуманной стране Зоковии.