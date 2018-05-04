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Москва онлайн покажет световые фильмы о городах-героях на фасаде «Манежа»
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Москва онлайн покажет световые фильмы о городах-героях на фасаде «Манежа» 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Световые фильмы в честь 9 мая стали традиционными для Москвы. В прошлом году они были посвящены письмам с фронта, а в этот раз — девяти городам-героям.
На фасаде здания Центрального выставочного зала «Манеж» можно будет увидеть сражающийся Сталинград, осажденную немцами Москву, блокадный Ленинград и Мурманск под бомбежками люфтваффе. Чтобы показать истории девяти городов-героев используют технологию видеомэппинга. Она позволяет задействовать архитектурные детали зданий, на которые проецируются изображения с помощью проекторов и световых приборов. У каждого мини-фильма будет свое музыкальное сопровождение, создающее у зрителя иллюзию полного присутствия.
Смотрите 7 мая в 21:00 на этой странице или портале «Москва онлайн». Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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