11 фильмов Каннского кинофестиваля, которые стоит ждать

Рита Железнякова, редактор и журналист, последний романтик планеты Земля

Мы внимательно изучили все программы и выбрали десять фильмов, выхода в прокат которых будем ждать больше всего.

«Лето»

Режиссер: Кирилл Серебренников

Черно-белый ностальгический фильм о юном Викторе Цое , молодом Майке Науменко и ленинградском роке начала 80-х. Серебренников обещал, что это будет легкая и светлая любовная комедия, но кто знает, что он имел в виду. Роль Цоя исполнил корейский актер Тео Ю, а Науменко сыграл Рома Билык из группы «Звери».

«Все знают»

Хавьер Бардем. Режиссер Асгар Фархади, получивший «Оскаров» за «Развод Надера и Симин» и «Коммивояжера», умеет видеть драму в жизни обычных людей. Действие картины, открывающей Канны, происходит в Аргентине и Испании. Лора приезжает в родную деревню на семейное торжество, но события разворачиваются ужасающим образом, и праздник превращается в трагедию. В главных ролях Пенелопа Круз

«Удовольствие, любовь и бег»

Кристоф Оноре, снявший волшебный мюзикл «Все песни только о любви», в котором намешаны страсти, скорбь, влюбленность, где все красиво и с французским шармом страдают, влюбляются и курят, продолжает в том же духе. «Удовольствие, любовь и бег» — это чувственный, романтичный и музыкальный фильм про любовь парижан Жака и Артура.

«Дом, который построил Джек»

С Ларса фон Триера в Каннах сняли статус персоны нон грата после его скандального выступления времен «Меланхолии». Конечно, Триер не стал белым и пушистым, просто прошло достаточно много времени для того, чтобы новый фильм мрачного датчанина вновь появился на самом статусном европейском кинофестивале, пусть и не в конкурсе.

«Дом, который построил Джек» рассказывает историю серийного убийцы Джека, его играет Мэтт Диллон . Этот фильм Триер уже назвал самым жестоким в своем творчестве.

«Образ и речь»

Новый киноэксперимент 87-летнего классика французской «новой волны», от которого не стоит ждать увлекательного сюжета. Годар может позволить себе снимать кино, которое увлекает его самого. Его «Фотокнига» скорее визуальная поэзия. Чтобы подготовиться и настроиться на нужную волну, можно пересмотреть предыдущий фильм Годара «Прощай, речь».

«Уста ангела»

Режиссер: Ванесса Филхо

Дебютный фильм Ванессы Филхо, на который стоит обратить внимание поклонникам Марион Котийяр. Французская звезда здесь не жалеет себя, играя женщину, решившую оставить свою восьмилетнюю дочку ради нового бойфренда, которого встретила в ночном клубе.

«Догмен»

Режиссер: Маттео Гарроне

Трагическая и жестокая история, основанная на реальных событиях тридцатилетней давности. Специалист по уходу за собаками, подвергшись унижениям знакомого брутального боксера, заманивает его в свой собачий магазинчик и зверски убивает. До какой грани нужно дойти, чтобы обнаружить в себе зверя?

«Счастливый Лазарь»

Режиссер: Аличе Рорвакер

Аличе Рорвакер в 2014 году уже покорила Канны своим фильмом «Чудеса». Ее «Счастливый Лазарь» рассказывает о странном, почти святом человеке, который путешествует во времени и помогает своему другу, молодому дворянину.

«Под Силвер-Лэйк»

Неудачник и бездельник Сэм ( Эндрю Гарфилд ) проводит ночь с привлекательной девушкой (Райли Кио), которая наутро исчезает из города. Сэм отправляется на ее поиски, считывая знаки, которые попадаются на его пути. Никогда еще Гарфилд не был таким смешным, а неонуар — таким солнечным.

«Три лица»

В центре картины три актрисы разных возрастов. Пик славы одной уже миновал, у второй карьера на подъеме, а третья — совсем начинающая, юная девушка, которая только грезит о своих лучших ролях. Эти женщины окажутся связаны друг с другом. Одного из персонажей играет сам Панахи.

«Человек, который убил Дон Кихота»

Закроет Каннский кинофестиваль фильм Терри Гиллиама. Режиссер «Короля-рыбака» умеет снимать кино про то, что стремиться к высоким целям — благородно, а фантазии, которые живут лишь в голове романтика-одиночки, могут оказывать влияние на других людей. Дон Кихота играет один из любимых актеров Гиллиама Джонатан Прайс , а Санчо, который на самом деле не Санчо, а обычный рекламщик, — Адам Драйвер

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