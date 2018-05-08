Международный Каннский кинофестиваль

Ежегодно в мае на французском Лазурном берегу в курортном городе Канне проходит один из самых престижных кинофестивалей в мире, относящийся к категории А — Международный Каннский кинофестиваль. В 2002 году Международный кинофестиваль получил официальное название «Каннский фестиваль».

Впервые фестиваль состоялся в 1946 году, хотя планировался еще на осень 1939 года. По идее организаторов фестиваля, он должен был представлять альтернативу Венецианскому кинофестивалю. Программа была готова, почетным председателем жюри назначили изобретателя кинематографа Луи Люмьера. Открытие должно было состояться 1 сентября, однако именно в этот день началась Вторая мировая война (1939-1945).

Первый кинофестиваль, который стал событием международного масштаба в культурной жизни послевоенных лет, состоялся 20 сентября — 5 октября 1946 года.

На конкурс было представлено свыше 40 фильмов. Из них 11 получили «Гран-при». Среди них фильм из СССР «Великий перелом» Фридриха Эрмлера

С 1946 года кинофестиваль стал проводиться ежегодно в сентябре, однако с 1952 года организаторы фестиваля изменили время его проведения — он стал проводиться весной, в мае.

В 1948 и 1950 годах кинофестиваль не проводился из-за нехватки денег.

В первое время Каннский кинофестиваль был престижным светским мероприятием, однако в 1950-х годах он стал всемирно известным.

В 1959 году официальный статус получил Каннский кинорынок. В 1960-х годах в дополнение к официальной программе фестиваля появились независимые секции — «Международная неделя кинокритики» в 1962 году и «Две недели режиссеров» в 1969 году.

В мае 1968 года во Франции разразился социальный кризис, вылившийся в демонстрации, массовые беспорядки и всеобщую забастовку, в связи с чем Каннский кинофестиваль был отменен.

В 1972 году был изменен принцип отбора конкурсных лент — если ранее их выбирали сами страны-участники, то с этого момента ленты стали отбираться непосредственно руководством фестиваля.

В 1970-х годах появились три официальных внеконкурсных программы. Программа «Изобретательные глаза» (Les Yeux fertiles) представляет фильмы, посвященные другим видам искусства; «Дух времени» (L'Air du temps) — картины на современные темы, и «Сложное прошедшее» (Le Passe compose) — смонтированные из архивных материалов фильмы о киноискусстве.

В 1978 году по инициативе Жиля Жакоба (Gilles Jacob), в то время исполнительного директора фестиваля, была учреждена премия «Золотая камера» за лучший дебютный фильм, представленный в одной из трех конкурсных программ. Жилю Жакобу принадлежит также идея создания программы «Особый взгляд», не относящейся к конкурсу. С тех пор в Канне проходят три фестивальных показа: основной конкурс, «Две недели режиссеров» и «Особый взгляд».

В 1998 году Жиль Жакоб создал программу «Синефондасьон» (Cinéfondation), в рамках которой демонстрируются короткометражные и среднеметражные фильмы, снятые студентами киношкол разных стран. Программа призвана выявлять и поощрять молодые таланты. Свое дальнейшее развитие программа получила в 2000 году в проекте «Резиденция» (La Résidence). В 2005 году был учрежден проект «Ателье» (Atelier), помогающий режиссерам, чьи кинопроекты были сочтены особо обещающими, найти финансирование их фильмам.

В 2004 году на Каннском фестивале была открыта программа «Каннская классика», в рамках которой демонстрируются отреставрированные копии фильмов, ретроспективы, посвященные кинематографу разных стран, и документальные ленты о кино.

В 2004 году возник проект Producers Network, который позволяет продюсерам всего мира обсудить свои проекты, а также Short Film Corner — площадка для встреч авторов короткометражных фильмов. В 2012 году был открыт Doc Corner, посвященный документальному кино.

В 2010 году новая программа «Каннские короткометражные фильмы» (Cannes Court Metrage) объединила конкурсную программу короткометражных фильмов и проект Short Film Corner, представив полную панораму достижений мастеров короткого метра во всем мире.

Главная награда Каннского кинофестиваля — «Золотая пальмовая ветвь» (Palme d'Or) вручается с 1955 года, а до этого (в период с 1946 года по 1954 год) самая престижная награда фестиваля называлась «Гран-при». Первой «Золотой пальмовой ветви», выполненной из золота, был удостоен в 1955 году американский фильм Дэлберта Манна «Марти».

С 1964 года по 1974 год из-за проблем с авторским правом на приз временно было возобновлено вручение «Гран-при» в качестве главной награды. С 1975 года «Золотая пальмовая ветвь» вновь стала символом фестиваля и присуждается ежегодно режиссеру за лучший фильм основного конкурса. С 1998 года ветвь помещается в футляр из синего сафьяна вместе с цельным куском ограненного кристалла. Сама ветвь выполнена из 24-каратного золота.

В 2017 году для юбилейного 70-го фестиваля «Золотая пальмовая ветвь» была инкрустирована 167 бриллиантами.

Среди других наград кинофестиваля — награды за лучшее исполнение мужской и женской ролей, призы за лучший сценарий, лучшую режиссуру, лучшую операторскую работу и др. В разные годы участникам фестиваля вручались различные международные премии, премии за художественный вклад и отдельным создателям фильмов.

До 1983 года фестиваль проходил в здании на набережной Круазетт (сейчас отель Noga Hilton). В 1983 году состоялось торжественное открытие нового Дворца фестивалей на площади Жоржа Помпиду.

Президент Каннского фестиваля — Пьер Лескюр. Исполнительный директор — Тьерри Фремо

В 2017 году 70-й Каннский международный кинофестиваль проходил 17-28 мая.

Судьбу фильмов основного конкурса Каннского фестиваля, в который вошли 19 картин, решало жюри под председательством испанского режиссера Педро Альмодовара.

"Золотую пальмовую ветвь" получил шведский фильм «Квадрат» молодого режиссера Рубена Эстлунда

Гран-При Канна вручили французу Робену Кампийо за ленту «120 ударов в минуту». Лучшим режиссером, по мнению жюри, стала София Коппола, снявшая римейк картины «Роковое искушение».

Приз за лучший сценарий вручили греческому режиссеру Йоргосу Лантимосу за мистическую драму «Убийство Священного оленя» и режиссеру из Шотландии Линн Рэмси за картину «Ты никогда здесь не был». Лучшим актером признали Хоакина Феникса , снявшегося в фильме

"Ты никогда здесь не был". Лучшей актрисой стала Диана Крюгер , сыгравшая роль в фильме Фатиха Акина «Из ниоткуда».

Российский режиссер Андрей Звягинцев был удостоен приза жюри Каннского фестиваля за фильм «Нелюбовь».

Золотую пальмовую ветвь за лучший короткометражный фильм получил китайский режиссер Цю Ян за картину «Тихая ночь».

Обладательницей премии «Золотая камера» стала француженка Леонор Серай за ленту «Молодая женщина».

Премию второго по значимости конкурса Каннского фестиваля «Особый взгляд» удостоился фильм «Человек чести» иранца Мохамеда Расулофа. В конкурсе участвовали 18 кинолент, в том числе российская картина «Теснота» Кантемира Балагова

За свою картину Балагов получил приз Международной конфедерации кинопрессы ФИПРЕССИ. Награда ФИПРЕССИ в основном конкурсе фестиваля была присуждена Робену Кампийо за фильм «120 ударов в минуту». Приз Экуменического жюри получила японский режиссер Наоми Кавасе за киноленту «Сияние».

В 2018 году 71-й Каннский фестиваль пройдет на Лазурном берегу Франции с 8 по 19 мая, Россию в основной программе смотра будет представлять фильм Кирилла Серебренникова «Лето». В жюри кинофорума под председательством австралийской актрисы Кейт Бланшетт вошел российский режиссер Андрей Звягинцев.

В Российском павильоне фестиваля будут представлены фильмы «Ильинский рубеж», «Непрощенный», «Дело Собчака», а также новый формат «1968 digital» Тимура Бекмамбетова и Московская кинокомиссия, основная цель которой состоит в помощи организации киносъемок в российской столице. Информационным партнером Российского павильона на Каннском кинофестивале-2018 выступает РИА Новости (флагманский информационный ресурс медиагруппы «Россия сегодня»).

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников