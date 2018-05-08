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На Каннском кинофестивале ждут больше фильмов, снятых женщинами
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На Каннском кинофестивале ждут больше фильмов, снятых женщинами 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
КАНН, 8 мая — РИА Новости. Президент жюри основного конкурса Каннского кинофестиваля Кейт Бланшетт надеется, что в будущем в официальной программе смотра будет больше фильмов, снятых женщинами.
"Несколько лет назад их (фильмов) было два, так что в программе фестиваля появилось больше женщин в последние годы. Такие вещи не происходят сразу. Стоит учитывать, что режиссер должен быть готов показать свой фильм и должен быть готов к реакции публики. Хотела ли бы я увидеть больше (киноработ) женщин в основном конкурсе? Конечно", — сказала Бланшетт журналистам во вторник.
Она выразила надежду, что в следующие годы в программе появится больше картин, снятых женщинами.
В этом году в основном конкурсе смотра участвует 21 фильм из Ирана, Испании, США, Китая, Кореи, Франции, Турции. Россию представляют сразу два фильма — «Лето» Кирилла Серебренникова и «Айка» Сергея Дворцевого. В конкурсе участвуют три картины, снятые женщинами: Ева Хассон с работой «Девушки солнца», «Капернаум» ливанки Надин Лабаки, «Счастливый, как Лацаро» итальянки Алисе Рорвахер, получившей Гран-при жюри Канна за картину «Чудеса» в 2014 году.
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