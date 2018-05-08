На Каннском кинофестивале ждут больше фильмов, снятых женщинами

КАНН, 8 мая — РИА Новости . Президент жюри основного конкурса Каннского кинофестиваля Кейт Бланшетт надеется, что в будущем в официальной программе смотра будет больше фильмов, снятых женщинами.

"Несколько лет назад их (фильмов) было два, так что в программе фестиваля появилось больше женщин в последние годы. Такие вещи не происходят сразу. Стоит учитывать, что режиссер должен быть готов показать свой фильм и должен быть готов к реакции публики. Хотела ли бы я увидеть больше (киноработ) женщин в основном конкурсе? Конечно", — сказала Бланшетт журналистам во вторник.

Она выразила надежду, что в следующие годы в программе появится больше картин, снятых женщинами.