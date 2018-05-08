Во Франции открывается 71-й Каннский фестиваль

Фильм открытия

Хавьер Бардем. В первый раз с 2004 года фестиваль откроет фильм не на французском и не на английском языке — «Все это знают» иранского режиссера Асгара Фархади , в котором снялись Пенелопа Крус

Картина рассказывает историю Лауры, которая живет со своим мужем и детьми в Буэнос-Айресе. Когда они возвращаются в свою родную деревню в Испании на семейный праздник, неожиданные события меняют ход их жизни. В центре сюжета, как и всегда в фильмах Фархади, находятся семейные связи, а также моральный выбор, который перед ними ставят обстоятельства.

Фархади быстро заявил о себе как об одном из самых влиятельных и известных на международной арене иранских режиссеров. В 2011 году его «Развод Надера и Симин» получил Золотого медведя Берлинале и Золотой глобус, премию Сезар и «Оскар» за лучший иностранный фильм. Последний фильм Фархади «Коммивояжер» вошел в официальную программу Канна и выиграл приз за лучший сценарий. Также он получил «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке», но режиссер не приехал за ним в знак протеста против новой миграционной политики США.

Основная программа

Всего за Золотую пальмовую ветвь будут бороться более 20 фильмов. При объявлении программы директор смотра Тьерри Фремо отметил, что при формировании конкурса в этом году отборщики намеренно включили не самых известных режиссеров. Среди них, например, режиссер А. Б. Шоки, который представит в Канне свой дебют «Yomeddine», а также француженка Ева Хассон с работой «Девушки солнца». Помимо Хассон в программу включены фильмы всего двух женщин-режиссеров: «Капернаум» ливанки Надин Лабаки, «Счастливый, как Лаззаро» итальянки Алисе Рорвахер, получившей Гран-при жюри Канна за картину «Чудеса» в 2014 году.

Конечно, не обойдется и без именитых режиссеров, которые покажут свои фильмы в Канне далеко не в первый раз. Так, на смотр приедут живой классик мирового кинематографа Жан-Люк Годар с видео эссе «Le livre d'image», турок и обладатель Пальмовой ветви Нури Бильге Джейлан с фильмом «Дикое грушевое дерево» и «Собачник» итальянца Маттео Гарроне. Также польский режиссер и обладатель премии «Оскар» Павел Павликовски расскажет историю любви в послевоенной Польше в фильме «Холодная война», а американец Спайк Ли привезет на смотр черную комедию «BlacKkKlansman» про афроамериканского полицейского из Колорадо, внедряющегося в Ку-клукс-клан. Ещё один американский режиссёр, чью премьеру ждут с нетерпением, — Дэвид Камерон Митчелл и его «Под серебряным озером».

Сильно в программе и азиатское присутствие. Так, в нее включены «Воры в магазине» и «Асако I и II» японцев Хирокадзу Корээда и Рюсукэ Хамагути, «Пылающий» корейца Ли Чхан-Дона , «Пепел — самый чистый белый» китайца Цзя Чжанкэ.

При этом в то время как в России вовсю обсуждают включение в программу основного конкурса фильма Кирилла Серебренникова «Лето», в ней есть еще один опальный режиссер — иранец Джафар Панахи . Он также находится под домашним арестом и в отличие от российского коллеги его судьба уже решена: ему запретили снимать фильмы в течение двадцати лет, что однако не помешало ему в 2011 году отправить в Канн флешку с документальным фильмом, спрятанную в торт. Фремо попросил иранское правительство отпустить режиссера на премьеру фильма и позволить вернуться на родину.

Гиллиам, триер и звездные войны

В этом году организаторы фестиваля решили вернуть традицию фильма закрытия и предоставили эту честь картине «Человек, который убил Дон Кихота», многострадальному проекту американского режиссера Терри Гиллиама. Он пытался осуществить его в течение двадцати лет, однако сталкивался все с большими проблемами до или во время съемок, так что некоторые успели окрестить его «проклятым». Наконец Гиллиаму удалось снять картину с Адамом Драйвером Джонатаном Прайсом , Стелланом Скарсгардом и Ольгой Куриленко в главных ролях. Однако на этом его несчастья не закончились — бывший продюсер проекта пытается запретить показ картины на Каннском фестивале.

Еще одним фестивальным чудом стало возвращение «персоны нон грата», датского режиссера и известного провокатора Ларса фон Триера. В 2011 году во время пресс-конференции его фильма «Меланхолия», который участвовал в основной программе смотра, Триер неосторожно высказался про свои симпатии к Адольфу Гитлеру. Это не помешало жюри вручить награду за лучшую женскую роль американской актрисе Кирстен Данст, однако изрядно подпортило отношения организаторов с режиссером. Спустя семь лет Канн готов принять скандального режиссера обратно. Его фильм «Дом, который построил Джек» про серийного убийцу Джека в исполнении Мэтта Диллона покажут вне конкурса.

Несмотря на известную высоколобость каннских отборщиков, в последние годы на смотре не обходится и без громких премьер американских блокбастеров. На этот раз на Лазурном берегу вне конкурса пройдет мировая премьера «Хан Соло: Звездные войны. Истории» Рона Говарда , в котором рассказывается история начинающего контрабандиста и пилота Хана Соло в исполнении Олдена Эренрайка.

Любопытны и, по мнению некоторых критиков, даже более интересны фильмы параллельных программ. Так, программа «Канн Классика» отметит 50-летнюю годовщину фильма «2001 год: Космическая одиссея» Стенли Кубрика . Зрителям покажут 70-миллиметровую неотреставрированную пленку, а представит фильм британский режиссер Кристофер Нолан . Впервые после премьеры пятьдесят лет назад публика увидит знаменитую научную фантастику без цифровых трюков, отредактированных эффектов или ревизионистских правок.

Россия в Канне

В основную и параллельные программы фестиваля вошли сразу несколько российских фильмов. Так, в основной программе Россию представит картина «Лето» Кирилла Серебренникова, который на данный момент находится под домашним арестом в рамках дела о «Седьмой студии». Все киносообщество лелеет надежду, что режиссера все-таки отпустят в Канн, чтобы он смог представить фильм лично. Тем временем суд продлил сроки его домашнего ареста до 19 июля.

Сюжет картины основан на малоизвестной истории отношений лидера группы «Кино» Виктор Цоя, музыканта Майка Науменко и его жены Натальи. События разворачиваются летом 1981 года в Ленинграде, где под влиянием Led Zeppelin, Дэвида Боуи и других западных рок-звезд зарождается русский рок. Этим летом Виктор записывает свой первый альбом, а Майк собирает группу «Зоопарк». Главные роли в картине исполнили Тео Ю, Ирина Старшенбаум , музыкант Рома Зверь. Сценарий фильма написали Михаил и Лили Идовы, а также сам Серебренников по воспоминаниям Натальи Науменко.

Также в основную программу был включен фильм российского режиссера Сергея Дворцевого «Айка» совместного производства России, Германии, Польши и Казахстана про молодую эмигрантку из Киргизии, которая нелегально работает в Москве. Дворцевой уже приезжал в Канн в 2008 году и получил главный приз второй по важности программы фестиваля «Особый взгляд» за фильм «Тюльпан».

В то же время в параллельных программах будут представлены короткометражные фильмы молодых российских режиссеров: «Календарь» Игоря Поплаухина в программе Cinéfondation и «Я нормальный» Михаила Бородина в Неделе кинокритики.

На посту председателя жюри основного конкурса испанского режиссера Педро Альмодовара сменила австралийская актриса Кейт Бланшетт . Она приезжала в Канн и как актриса, и как продюсер, но судить картины своих коллег будет впервые. Всего в жюри вошли пять женщин и четыре мужчины семи национальностей и с пяти континентов. Одним из них стал российский режиссер Андрей Звягинцев , который не раз привозил на смотр свои фильмы, а в прошлом году завоевал Гран-при жюри с лентой «Нелюбовь».

"Участие в жюри Каннского кинофестиваля — это огромная честь, ее трудно переоценить. Последний раз российский член жюри, сценарист Мария Зверева была приглашена в 1995 году", — рассказал неизменный продюсер картин российского режиссера Александр Роднянский

Он отметил, что по словам Фремо, Звягинцев сейчас проходит интенсивный курс изучения английского языка, чтобы иметь возможность полноценно участвовать в обсуждениях с другими членами жюри.