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Эксперты предрекли фильму о Хане Соло рекордные кассовые сборы
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Эксперты предрекли фильму о Хане Соло рекордные кассовые сборы 

360tv.ru 1 час назад
По прогнозам экспертов, прокатная касса фильма «Хан Соло: Звездные Войны. Истории» составит 160 миллионов долларов. Эта сумма может побить рекорд третьей части «Пиратов Карибского моря» (139,8 миллиона долларов). Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на The Hollywood Reporter.
Мировая премьера блокбастера состоится 10 мая. В российский прокат картина выйдет 24 мая.
В начале марта исполнитель роли Люка Скайуокера Марк Хэмилл получил звезду на голливудской Аллее славы в Лос‐Анжелесе. На открытии присутствовали актер Харрисон Форд и режиссер Джордж Лукас.
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