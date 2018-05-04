Эксперты предрекли фильму о Хане Соло рекордные кассовые сборы

По прогнозам экспертов, прокатная касса фильма «Хан Соло: Звездные Войны. Истории» составит 160 миллионов долларов. Эта сумма может побить рекорд третьей части «Пиратов Карибского моря» (139,8 миллиона долларов). Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на The Hollywood Reporter.

Мировая премьера блокбастера состоится 10 мая. В российский прокат картина выйдет 24 мая.