Ещё
Почему Куравлева с красотками Гайдай вырезал из комедии
Далее:
Читайте также:
Ещё

Почему Куравлева с красотками Гайдай вырезал из комедии 

Рамблер 1 час назад
Комедия «Иван Васильевич меняет профессию» снята по произведению Михаила Булгакова. Но если у него жулик Жорж Милославский был хмурым туповатым типом, то в фильме Жорж вышел обаятельным жизнерадостным пройдохой. Произошло это благодаря артисту Леониду Куравлёву, который наделил своего героя яркими чертами. Изначально роль Жоржа предназначалась Андрею Миронову, но в паре с Юрием Яковлевым, игравшим царя Ивана Васильевича и управдома Буншу, Миронов не смотрелся. В исполнении Куравлёва Милославский был настолько живописен, что режиссёр Леонид Гайдай постоянно увеличивал роль. В итоге оказалось, что Жоржа в лента стало слишком много и часть сцен с ним пришлось вырезать. Но Гайдай бережно сохранил их и даже выпустил короткометражку «Чёрные перчатки». Но и без этих эпизодов картина «Иван Васильевич меняет профессию» стала хитом — в 1973 году она была лидером проката, а множество цитат из неё превратились в крылатые фразы.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы фильм «Девчата»1
Козловский рассказал о сексе на камеру с Зуевой19
«Я далеко не святая!»: факты об Андрейченко
10 сериалов, которые смотрят запоем2
«Собибор»: важная историческая правда4
Видео
02:21
Вышел первый трейлер фильма «Робин Гуд: Начало»
Кино
02:05
Хабенский представил фильм «Собибор» в ООН
Кино
04:06
Агилера поразила Сеть новым сексуальным клипом
Концерты
04:21
Факты о Джеки Чане, которые вы точно не знали
Кино
06:06
Что стало с голливудскими знаменитостями
Кино
02:59
Почему Куравлева с красотками Гайдай вырезал из комедии
Кино
03:53
Дэдпул эротично станцевал в клипе Селин Дион
Концерты
01:00
Рыба выскочила из тарелки и напугала людей
Рестораны
02:16
«Мир Дикого Запада» продлят на третий сезон
ТВ
04:20
Как копируют популярные сериалы
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение