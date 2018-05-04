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Планы на выходные: «Пражские сказки», фестивали и кино
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Планы на выходные: «Пражские сказки», фестивали и кино 

ИД «Собеседник» 54 минуты назад
Фото: ИД "Собеседник"
Sobesednik.ru рассказывает о том, что делать и куда пойти, чтобы культурно отдохнуть в Москве на выходных 4–6 мая.
Выставки
В Мультимедиа Арт Музее открылась выставка одного из самых знаменитых представителей российского современного искусства Павла Пепперштейна «Пражские сказки». На экспозиции посетители смогут увидеть Прагу глазами художника — мистическую, готическую, старинную, романтическую. В выставку вошли около 70 акварелей и коллажей.
Проект художника Владимира Мироненко «Захват власти» также выставляют в МАММ. Цель работы художника — показать, как автор захватывает власть над судьбой произведения, а также промежуточное состояние между стеной и поверхностью произведения.
Фестивали
4 мая на дизайн-заводе «Флакон» состоится «Соцхипхопфест». Гости мероприятия смогут посмотреть на танцевальные соревнования, граффити-баттл, а также посетить тематическую библиотеку с книгами, посвященными хип-хоп культуре.
Кстати, на улицах Москвы все еще идет фестиваль «Московская весна A capella», в рамках которого вы можете увидеть концерты музыкантов не только на обычных сценах, но и, например, крышах или балконах зданий.
Кино
В нынешний четверг состоялось сразу несколько громких кинопремьер. На большие экраны вышел фантастический боевик «Мстители: Война бесконечности», в котором уже полюбившиеся зрителю герои будут защищать мир от межгалактического тирана.
Состоялась премьера и военной драмы «Собибор» Константина Хабенского. Фильм рассказывает об истории восстания в нацистском концлагере. Кстати, как получилось так, что «Мстители» и «Собибор» вышли в один день, уже рассказал наш редактор отдела «Культура».
Кроме того, в кино также вышел мультфильм «Остров собак» Уэса Андерсона, получивший похвалы критиков.
ИД «Собеседник»: последние новости
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