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Как Дейенерис Бурерожденная оказалась в России с помощью фотографа из Петербурга
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Как Дейенерис Бурерожденная оказалась в России с помощью фотографа из Петербурга 

Bigpicture.ru 56 минут назад
Фото: Bigpicture.ru
Пока многие из нас с нетерпением ждут продолжения одного из самых кассовых сериалов «Игра престолов», талантливая Кира Митенкова из Санкт-Петербурга зря времени не теряет. Девушка воссоздает знаменитые кадры сериала при помощи фотоаппарата, моделей и подходящего реквизита.
Таким образом, в российских реалиях оказывается возможным увидеть и Кхалиси, и Сансу Старк, и Серсею Ланнистер.
Публикация от Kira (@kmitenkova)
11 Апр 2018 в 11:33 PDT  Кира специализируется на косплейных съемках, пытаясь фотографиями воссоздать образы любимых героев из сериалов или мультфильмов.
Публикация от Kira (@kmitenkova)
25 Дек 2017 в 1:04 PST  Среди всех героев наиболее проработан образ Кхалиси, матери драконов.
Публикация от Kira (@kmitenkova)
13 Апр 2018 в 1:18 PDT  Удивительно, насколько аутентичной получилась серия фотографий Сансы Старк. К тому же место действительно смахивает на Винтерфелл.
Публикация от Kira (@kmitenkova)
13 Апр 2018 в 10:37 PDT  Косплей как формат съемки предполагает умение модели вжиться в роль героя. Здесь мы видим, что у девушки это получилось явно хорошо.
Публикация от Kira (@kmitenkova)
27 Янв 2018 в 9:12 PST  Тирион Ланнистер, один в один!
Публикация от Kira (@kmitenkova)
27 Янв 2018 в 12:51 PST  Джейме Ланнистер со своей золотой рукой.
Публикация от Kira (@kmitenkova)
26 Янв 2018 в 3:57 PST  И конечно же, обаятельная и мрачная Серсея.
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