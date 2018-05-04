Как Дейенерис Бурерожденная оказалась в России с помощью фотографа из Петербурга

Пока многие из нас с нетерпением ждут продолжения одного из самых кассовых сериалов «Игра престолов», талантливая Кира Митенкова из Санкт-Петербурга зря времени не теряет. Девушка воссоздает знаменитые кадры сериала при помощи фотоаппарата, моделей и подходящего реквизита.

Таким образом, в российских реалиях оказывается возможным увидеть и Кхалиси, и Сансу Старк, и Серсею Ланнистер.

Публикация от Kira (@kmitenkova)

11 Апр 2018 в 11:33 PDT Кира специализируется на косплейных съемках, пытаясь фотографиями воссоздать образы любимых героев из сериалов или мультфильмов.

Публикация от Kira (@kmitenkova)

25 Дек 2017 в 1:04 PST Среди всех героев наиболее проработан образ Кхалиси, матери драконов.

Публикация от Kira (@kmitenkova)

13 Апр 2018 в 1:18 PDT Удивительно, насколько аутентичной получилась серия фотографий Сансы Старк. К тому же место действительно смахивает на Винтерфелл.

Публикация от Kira (@kmitenkova)

13 Апр 2018 в 10:37 PDT Косплей как формат съемки предполагает умение модели вжиться в роль героя. Здесь мы видим, что у девушки это получилось явно хорошо.

Публикация от Kira (@kmitenkova)

27 Янв 2018 в 9:12 PST Тирион Ланнистер, один в один!

Публикация от Kira (@kmitenkova)

27 Янв 2018 в 12:51 PST Джейме Ланнистер со своей золотой рукой.

Публикация от Kira (@kmitenkova)

26 Янв 2018 в 3:57 PST И конечно же, обаятельная и мрачная Серсея.