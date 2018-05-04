«Важно не переборщить с погоней за правдоподобием»: Константин Хабенский рассказал Киноафише про Собибор

В преддверии Дня Победы в прокат вышла историческая лента «Собибор», ставшая режиссерским дебютом Константина Хабенского . В основу фильма легла реальная история восстания в нацистском лагере смерти «Собибор» (Польша). Единственный успешный на «фабриках смерти» бунт организовал красноармеец Александр Печерский — в фильме его сыграл сам Константин Хабенский. В интервью корреспонденту «Киноафиши» режиссер рассказал о подготовке к съемкам, исторической правде и творческих планах. Константин, расскажите, откуда брали материал к фильму — читали архивы или исторические сводки, смотрели документальные ленты?

У нас были хорошие консультанты из Фонда Александра Печерского, люди, знающие эту историю назубок, они разъясняли какие-то спорные моменты. Кроме того, существует много мемуарной литературы, видеоматериалов, воспоминания самого Печерского. Не могу сказать, что стал специалистом по истории «Собибора», но думаю, что в тему погрузился вполне основательно. Но есть и другая сторона. Важно не переборщить с погоней за правдоподобием. Мы знаем, как это было, как могло быть, а дальше уже включается наша фантазия, без которой не может быть художественного фильма. Да, мы стараемся предельно бережно обходиться с исторической правдой — но это, разумеется, не значит, что все реплики в фильме должны иметь документальную основу. Печерский, его товарищи и антагонисты не были такими, но они могли бы быть такими исходя из логики их характеров и из логики исторических обстоятельств. Это даже важнее, чем внешнее правдоподобие.

Кадр из фильма «Собибор»

По ходу съемок вы держались сценария либо додумывали что-то в процессе? Мы много импровизировали, сценарий довольно радикально изменился по ходу съемок. От первоначального варианта мы отошли далеко. Наверное, менялся мой взгляд на эту историю, на то, о чем должно быть это кино. Мне стало ясно, что Печерский — это персонаж, который из советского человека-коллективиста становится просто человеком, готовым открываться, любить. Что главным героем фильма должен быть лагерь как таковой. Соответственно менялись сюжетные ходы, целые линии исчезали либо расширялись.

Кадр из фильма «Собибор»

Актеры легко входили в роли? Почему на роль командира концлагеря вы пригласили Кристофера Ламберта? На площадке собрались профессионалы высокого уровня, так что они быстро входили в роли, понимали, что от них требуется, сами находили какие-то нестандартные ходы. Что до Кристофера Ламберта, то это был выбор продюсеров, но он очень подошел визуально для нашего фильма. У него такой взгляд волка, злого и одновременно немного растерянного. Как нас учили, актер должен оправдывать своего персонажа, и Кристофер старался оправдать своего — мы нашли несколько уязвимых и понятных зрителю моментов в его истории, чтобы объяснить, почему он оказался на стороне тех, кто уничтожает людей. Но при этом как бы его персонаж ни крутился, оправдания ему нет. Есть мимолетное понимание того, что да, действительно, судьба сыграла с ним злую шутку, но все равно у него был выбор. И все это Ламберт сумел передать своей игрой.

Кадр из фильма «Собибор»

Что бы вы спросили у Александра Печерского, если бы имели такую возможность? Наверное, банальность, но спросил бы, как в такой ситуации не опуститься, не предать товарищей и себя самого, сохранить силу духа и готовность к сопротивлению. Вы довольны своим режиссерским дебютом? Какие уроки вынесли для себя во время работы над фильмом? Оценивать мой дебют не мне. Я пытался сделать фильм, который заражал бы зрителя эмоциями, был бы своего рода приглашением к сопереживанию. Если люди в зале будут проникаться атмосферой лагеря и готовностью героев на жертву, на подвиг — значит, все получилось, как надо. О чем хотите снять следующий фильм? Я даже не уверен, что он будет. Пока хочу вернуться к актерству, вернуть режиссерам «долги», накопившиеся за время работы над «Собибором». Потом остановлюсь, огляжусь, посмотрю, как будет принят «Собибор». И решу. В ближайших планах конкретного режиссерского проекта нет. Но сказать сейчас «никогда больше» я тоже не могу. Если все совпадет: появится замысел, который захватит меня так же сильно, как замысел «Собибора», история, на которую мне захочется посмотреть глазами режиссера, и при этом будет такая возможность — почему бы нет.

Беседовала Катерина Радюк