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«Летний кинотеатр» откроется в субботу на площади Маркина
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«Летний кинотеатр» откроется в субботу на площади Маркина 

Newsroom24 31 минуту назад
Фото: Newsroom24
5 мая в 20.30 на площади Маркина состоится тестовое открытие «Летнего кинотеатра» под открытым небом. Первым фильмом, который увидят нижегородцы, станет классика кинематографа ХХ века — «Римские каникулы» 1953 года: романтическая история принцессы Анны и американского журналиста Джо Брэдли. Фильм получил три премии Оскар и внесен в национальный реестр фильмов, имеющих особое культурное, историческое или эстетическое значение. Показ фильма, как уточняют организаторы, состоится только при благоприятных погодных условиях. Вход на мероприятие свободный.
Справка: проект «Летний кинотеатр» реализуется ежегодно на территории Нижнего Новгорода муниципальным автономным учреждением культуры «Рождественская сторона». Кинопоказы под открытым небом проходят по субботам на площади Маркина в хорошую погоду. В 2017 году было принято решение развить новую площадку для реализации проекта в сквере имени Свердлова. Здесь кинопоказы будут проходить каждые две недели по средам.
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