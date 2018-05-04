Факты о Джеки Чане, которые вы точно не знали

Актёр Джеки Чан в свои 64 года находится в отличной спортивной форме и всё так же радует публику замечательными ролями, как и 30 лет назад. Джеки начинал в Гонконге, а потом часто снимался в Голливуде. В его фильмах всегда есть не место не только уникальным трюкам, но и симпатичным шуткам, и именно за это сочетание картины с участием актёра так любит публика. Личную жизнь Чан не афиширует, но некоторые факты о нём и его семье всё же известны.

1. После рождения родители мальчика хотели продать его принимавшему роды врачу.

2. В 22 года Чан сделал пластическую операцию, увеличив глаза.

3. Ежедневно артист тренируется три часа.

4. Исполнитель, который без каскадёров выполняет все трюки на съёмках, боится больниц и уколов.

5. Чан — заботливый сын, который всегда беспокоится о родителях.

6. Огромное место в его жизни занимает благотворительность.

7. Снимаясь в фильме «Доспехи Бога» актёр без страховки спрыгнул на парящий в небе шар, совершив уникальный и крайне опасный трюк.

8. Ради съёмок небольшой сцены в картине «Лорд Дракон» с его участием сделали 2 900 дублей. Этот рекордный показатель занесён в Книгу рекордов.

9. Джеки Чан ведёт здоровый образ жизни, не употребляет алкоголь и кофе и не курит.

10. Артист бережно относится к деньгам, не содержит прислуги и выполняет большую часть работы по дому сам.