Выходные в Москве: спектакль «Телефонная комедия» и премьеры с Берлинале

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости . Грядущие выходные москвичи и гости столицы могут провести на выставке современного искусства «Невозможное неизбежно. Идеи, которые меняют мир» в Еврейском музее и центре толерантности, посмотреть спектакль «Мастер и Маргарита» в Студии театрального искусства или оценить премьерную постановку «Телефонная комедия» в Школе современной пьесы, погрузится в новый анимационный фильм американского режиссера Уэса Андерсона «Остров собак», а также ознакомиться с призером Берлинале — картиной «Лицо» Малгожаты Шумовской

Театр

В субботу в Студии театрального искусства покажут спектакль по мотивам романа «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова — историю, которую перенести на театральную сцену не так-то просто. Действие культового произведения разворачивается в нескольких временах, затрагивая важные философские и бытийные вопросы. Режиссер постановки Сергей Женовач , не так давно назначенный худруком МХТ имени Чехова, главной сюжетной линией выбирает историю любви Маргариты и Мастера.

"Изначально нам не хотелось идти по пути иллюстрирования сюжета. А хотелось вникнуть в замысел романа и выдумать свою сценическую реальность. В сочинении этого спектакля нам очень помогли черновики и варианты редакций великого романа", — рассказал Женовач.

На сцене Школы современной пьесы в воскресенье состоится премьерный показ спектакля «Телефонная комедия», основой для которого послужила пьеса Владимира Жеребцова «Позвоночница». По сюжету главная героиня — Позвоночница высшего разряда — работает в Департаменте случайности. Ее задача состоит в том, чтобы обеспечивать случайные телефонные соединения, не задумываясь о последствиях, но доброта не позволяет ей бросать на произвол судьбы несчастных и запутавшихся людей на том конце провода. Она помогает и бандитам, и полицейским, и пьяницам и совершенно не боится высшего начальства.

Выставки

В Еврейском музее и центре толерантности проходит выставка об истории изобретений и культуре инноваций — «Невозможное неизбежно. Идеи, которые меняют мир». Это проект о мечтах, которые остаются неизменными на протяжении столетий: стремлении к бессмертию, неограниченному познанию, творению жизни, изобретению вечного двигателя, обретению сверхспособностей. На выставке «Невозможное неизбежно» представлены исторические прототипы современных технологий — от электромобиля Николая II до советского видеотелефона — предшественника Skype.

О неизбежности невозможного вместе с изобретателями рассуждают современные художники: специально для выставки медиахудожник:vtol:, арт-группа «Куда бегут собаки», Playtronica, Аня Мохова, Иван Карпов , Денис Патракеев и Роман Сакин разработали серию интерактивных объектов, отражающих фантазии, предчувствия, прогнозы, открытия и достижения многих поколений изобретателей, футурологов и писателей-фантастов. Посетители выставки могут воспользоваться услугами машины, предсказывающей будущее, научиться общаться друг с другом без слов, «обрести» крылья, увидеть посвященную бессмертию кунсткамеру и функционирующий вертикальный сад с настоящим базиликом и сельдереем.

В Московском музее современного искусства можно сходить на первую масштабную персональную выставку современного художника Хаима Сокола . Экспозиция объединяет произведения Сокола разных лет, исполненные в широком диапазоне техник и материалов, — инсталляции, видео, объекты, «перформативную» графику, тексты. Две монументальные работы разместятся под открытым небом, во дворе музея. При этом выставка задумана не столько как ретроспектива, обобщающая двенадцатилетний период работы художника, сколько как новый синтетический проект.

Смысловым и структурным стержнем, своего рода метавысказыванием, становится здесь видео «Свидетельство» (2015), общий хронометраж которого составляет без малого два часа. В нем сопрягаются все важные для Сокола темы — личной судьбы и коллективной памяти, труда и скитания. В основу сюжета легли воспоминания отца художника: в 1941 году одиннадцатилетним мальчиком он оказался в еврейском гетто на территории, оккупированной немцами Украины. Однако, программное для Сокола, это произведение выходит далеко за рамки автобиографического повествования.

Еще один выходец и призер Берлинского фестиваля — фильм польского режиссера Малгожаты Шумовской. Действие картины происходит в польской провинции и рассказывает про красавца Яцека. Он трудится на возведении самой высокой в мире статуи Иисуса Христа , а по вечерам зажигает на танцполе с любимой девушкой. Однажды Яцек получает серьезную травму и чудом спасается, правда врачи пересаживают ему чужое лицо. Эта операция делает Яцека настоящим национальным героем, только вот с новым лицом трудно смириться и его окружению, и ему самому.

Концерты

Рэпер Гнойный ( Вячеслав Машнов ), также известный под псевдонимом Слава КПСС , в субботу выступит на сцене клуба «Театръ».

Кроме того, в субботу в клубе «Союз композиторов» исполнит хиты в жанре соул и фанк бывшая солистка рок-группы «Квартал» Софи Окран.