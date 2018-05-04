Что российские кинотеатры будут показывать 9 мая — в день, когда «Мстители» под запретом

Многие крупные сети целиком посвятят день отечественным фильмам.

«Сталинград» (2013)

Ещё в конце февраля стало известно, что третьи «Мстители» полностью исчезнут из проката на один день — 9 мая. Как и говорилось ранее, в праздник большинство кинотеатров будут демонстрировать только российское кино, причём не только военное и патриотическое.

Так, к примеру, сеть «Каро» в День Победы покажет не только фильмы, вышедшие в прокат недавно, вроде сиквела фэнтэзи «Гоголь», военной картины «Собибор» и спортивной драмы «Тренер».

На экраны вернутся в том числе авторские фильмы — «Аритмия» Бориса Хлебникова и «Довлатов» Алексея Германа младшего, который шёл в кино лишь с 1 по 11 марта.

«Довлатов» (2018)

Залы IMAX, в свою очередь, займут «Сталинградом» Фёдора Бондарчука , вышедшим ещё в 2013 году.

Аналогичный репертуар на 9 мая будет и в других крупнейших сетях — «Киномаксе», «Формуле кино» и «Синема парке». Зарубежные фильмы в этот день показывать не станут, а кроме уже упомянутых картин в расписании появятся два российских мультфильма — «Смешарики. Дежавю» и сборник «Мульт в кино».

Некоторые кинотеатры, например, сеть «Мираж Синема», на момент публикации заметки не успели составить расписание на День Победы.

Однако, судя по всему, зарубежное кино будут показывать лишь немногие: так, в этот день петербургская «Аврора» трижды покажет «Остров собак» Уэса Андерсона.

При этом найти сеансов «Войны бесконечности» нам не удалось ни в одном из кинотеатров. Тем не менее многие собираются вернуть блокбастер в репертуар уже в полночь.

Из расписания московского кинотеатра «Киномакс-Пражская» на 9 мая Фильм «Мстители: Война бесконечности» уже установил рекорд кассовых сборов первого дня в России. Мировой бокс-офис картины Marvel на данный момент превышает 857 миллионов долларов и вскоре преодолеет отметку в миллиард.

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