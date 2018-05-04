Внимание на экран: что смотреть предпринимателям, пока клиенты на даче

Если в обычной жизни предпринимателям некогда смотреть кино и сериалы, то длинные майские праздники (когда из-за простоя в работе у многих с непривычки возникает фрустрация) — возможность наверстать упущенное. Пока вы были заняты поисками инвесторов, масштабированием бизнеса и решением срочных задач, мировая теле— и киноиндустрия выпустила целую обойму премьер — о поисках инвесторов, масштабировании бизнеса и решении срочных (иногда довольно нетривиальных) задач. В подборке Inc. — новые фильмы и сезоны сериалов, которые можно посмотреть до конца майских.

Мир Дикого запада (Westworld)

ПРЕМЬЕРА

22 апреля (2 сезон), HBO О ЧЕМ ЭТО Фантастический сериал Джонатана Нолана и Лизы Джой о парке развлечений, где ковбоев, индейцев, фермеров и проституток играют андроиды, похожие на людей до степени неразличимости.

Зачем это вам Если вы смотрели первый сезон, то знаете, что в сериале поднимаются животрепещущие вопросы, связанные с искусственным интеллектом. Эта тема в современном мире занимает многих — от Илона Маска до стартаперов, разрабатывающих виртуальных друзей. Поэтому сериал будет полезен и как краткий вводный курс в тему, и как повод задуматься о не самых простых аспектах современных технологий. Если в первом сезоне роботы начали демонстрировать признаки сознания и свободной воли, то во втором сбываются худшие страхи Илона Маска. Кроме того, многим наверняка покажется до боли знакомой ситуация, когда после обновления ПО «машины» — те самые андроиды — начинают глючить, выходят из-под контроля и парк погружается в хаос. Кстати, первая же серия нового сезона оказывается на редкость злободневной, прямолинейно заявляя: главная и единственная ценность любого сервиса — личные данные пользователей.

Кремниевая долина (Silicon Valley)

ПРЕМЬЕРА

25 марта (5 сезон), HBO О ЧЕМ ЭТО Комедийный сериал о гиках из Сан-Франциско, которые пытаются создать новый интернет, а начинают со стартапа Pied Piper. Сериал основан на опыте одного из создателей — Майка Джаджа, инженера по специальности.

Зачем это вам При всей гротескности шуток и образов, сериал не без причин пользуется популярностью у стартаперов и инвесторов из настоящей Кремниевой долины — многие ситуации вполне узнаваемы. В пятом сезоне герои сталкиваются с очередными болезнями роста (поиск команды, судебные иски и промышленный шпионаж со стороны конкурентов), а главный герой — Ричард Хендрикс (в исполнении Томаса Миддлдитча ) — демонстрирует все более отталкивающие стороны характера.

Стартап / Корпорация Алекса (Alex, Inc.)

ПРЕМЬЕРА

О ЧЕМ ЭТО Новый сериал ABC с Заком Браффом в главной роли основан на реальных событиях — истории радиожурналиста Алекса Блумберга, который попытался запустить подкаст-стартап Gimlet Media.

Зачем это вам Ситкомов про стартапы много не бывает. Очевидно, жизнь предпринимателя полна комичных (и трагикомичных) ситуаций. Дополнительную ценность этому сериалу придает то, что Алекс Блумберг — абсолютно реальный журналист, который в 30 лет вдруг решил бросить работу и начать свой бизнес. В первом сезоне — все первые шаги предпринимателя, все грабли, на которые он наступил, и все провалы (спойлер: у настоящего Блумберга в итоге все сложилось очень даже неплохо).

Миллиарды (Billions)

ПРЕМЬЕРА

25 марта (3 сезон), Showtime

О ЧЕМ ЭТО Драма о мире больших денег — федеральный прокурор-манипулятор ( Пол Джаматти ) против беспринципного менеджера хедж-фонда (Дэмиен Льюис). Новый сериал ABC с Заком Браффом в главной роли основан на реальных событиях — истории радиожурналиста Алекса Блумберга, который попытался запустить подкаст-стартап Gimlet Media.

Зачем это вам Мы уже писали, что этот сериал — школа жизни для стартапов и, возможно, самый реалистичный сериал о жизни Уолл-стрит. Третий сезон выводит реализм на новый уровень — герои Джаматти и Льюиса пожинают плоды поступков, которые сходили им с рук на протяжении предыдущих 24 серий. Кроме того, в третьем сезоне появляется русский миллиардер в исполнении Джона Малковича , что само по себе интересно.

Доверие/ Траст (Trust)

ПРЕМЬЕРА

Зачем это вам Главное, чему учит этот сериал предпринимателей, — правильно торговаться, даже когда на кону стоит самое ценное. А еще — строить свой бизнес так, чтобы его потом можно было доверить наследникам. Вопрос доверия в семье самого богатого человека мира (таким когда-то был Гетти) стоит действительно остро — неспроста в русском переводе у сериала два варианта названия.

МакМафия (McMafia)

ПРЕМЬЕРА

1 января, BBC О ЧЕМ ЭТО Драма из жизни предприимчивых русских эмигрантов в Великобритании. В роли перебравшегося в Лондон криминального авторитета — Алексей Серебряков , в роли его сына, получившего хорошее британское образование, — Джеймс Нортон

Зачем это вам Сериал о том, как устроен международный криминальный бизнес и почему попытки играть по правилам не всегда удаются, прошел еще в январе, но сейчас из-за обострения российско-британских политических отношений обрел новое звучание. Кроме того, недавно стало известно, что будет и второй сезон. Сериал хорош не только довольно убедительным рассказом о выстраивании большого бизнеса, но и тем, что русские в нем выглядят, в общем, нормальными людьми, разговаривают на неплохом английском и почти не похожи на карикатурных oligarchs.

Первому игроку приготовиться (Ready Player One)

В прокате

с 29 марта

О ЧЕМ ЭТО Фильм Стивена Спилберга по бестселлеру Эрнеста Клайна о будущем, в котором мировая экономика полностью разрушена, зато виртуальная реальность и онлайн-игры вышли на небывалый уровень развития.

Зачем это вам Ну, во-первых, новый фильм Спилберга — отличный способ завязать разговор на какой-нибудь конференции. Во-вторых, учитывая темпы развития киберспортивной отрасли, стоит оценить перспективы — и заодно получить представление о геймерах как привлекательной целевой аудитории.

Вествуд: Панк, икона, активист (Westwood: Punk, Icon, Activist)

В прокате

с 19 апреля

О ЧЕМ ЭТО Документальный фильм о дизайнере Вивьен Вествуд, которая совершила «дисрапт» в мире высокой моды.

Зачем это вам Байопик о самой известной женщине в британской моде будет интересен даже тем, кто далек от мира фэшн-индустрии. Фильм о девочке из бедной английской семьи, которая работала школьной учительницей, решила заняться одеждой, открыла магазин, подружилась с панками, а через 20 лет была признана лучшим дизайнером Великобритании — это история о том, как выстраивать свой бренд, сохраняя верность себе и своим принципам.

Анон (Anon)

В прокате