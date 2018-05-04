Конкурс: выиграй билеты на фильм «Парк юрского периода 3D» (6+)

Легенда возвращается на большой экран. К 25 — летнему юбилею пермяки увидят фильм «Парк юрского периода» в 3D.

Только 12 и 26 мая в кинотеатре «Синема Парк» в ТРК «Семья».

Фильм Стивена Спилберга , обладатель трёх премий Оскар, собрал в мировом прокате почти 1 млрд долларов.

Динозавры и люди, нас разделяли 65 миллионов лет эволюции, пока один эксцентричный миллионер не развёл на собственном острове чудных реликтовых тварей. В общем, аттракцион «Познакомься с динозавром поближе» удался на славу…

Чтобы выиграть два билета на один из показов фильма, необходимо ответить на вопрос: «Кто стал победителем в номинации „Мисс-Интернет“ конкурса „Мисс старшеклассница“ в 2018 году в Перми?

Подсказку ищите на нашем сайте. Ответы принимаются на почту: aif@aif.perm.ru с пометкой „Конкурс — кино“. Не забудьте указать контактный телефон.

Итоги мы подведём во вторник, 8 мая.