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Конкурс: выиграй билеты на фильм «Парк юрского периода 3D» (6+)
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Конкурс: выиграй билеты на фильм «Парк юрского периода 3D» (6+) 

АиФ Пермь 3 часа назад
Фото: АиФ Пермь
Легенда возвращается на большой экран. К 25 — летнему юбилею пермяки увидят фильм «Парк юрского периода» в 3D.
Только 12 и 26 мая в кинотеатре «Синема Парк» в ТРК «Семья».
Фильм Стивена Спилберга, обладатель трёх премий Оскар, собрал в мировом прокате почти 1 млрд долларов.
Динозавры и люди, нас разделяли 65 миллионов лет эволюции, пока один эксцентричный миллионер не развёл на собственном острове чудных реликтовых тварей. В общем, аттракцион «Познакомься с динозавром поближе» удался на славу…
Чтобы выиграть два билета на один из показов фильма, необходимо ответить на вопрос: «Кто стал победителем в номинации „Мисс-Интернет“ конкурса „Мисс старшеклассница“ в 2018 году в Перми?
Подсказку ищите на нашем сайте. Ответы принимаются на почту: aif@aif.perm.ru с пометкой „Конкурс — кино“. Не забудьте указать контактный телефон.
Итоги мы подведём во вторник, 8 мая.
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