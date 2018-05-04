Минкультуры в конце мая рассмотрит кинопроекты — претенденты на финансовую поддержку

Защита проектов игровых фильмов, претендующих на поддержку министерства культуры России в 2018 г., состоится 25-26 мая. Об этом журналистам сообщила директор департамента кинематографии Минкультуры России Ольга Любимова.

«Мы готовимся к питчингу. Это открытая форма защиты, которая пройдет 25-26 мая. У наших экспертов есть достаточно времени, чтобы вычитать материалы. В первый день будут детские фильмы и дебюты — важнейшее направление для нас; второй день — это авторские, экспериментальные фильмы и телесериалы», — сказала О. Любимова.

В свою очередь министр культуры РФ Владимир Мединский отметил, что сумма на поддержку кинопроектов ежегодно растет.

«Максимальная сумма поддержки в этом году на один проект составит до 70 млн руб., в 2012 г. эта сумма составляла 30 млн руб.», — пояснил В. Мединский