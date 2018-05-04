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В Минкультуры пройдет презентация претендующих на господдержку фильмов
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В Минкультуры пройдет презентация претендующих на господдержку фильмов 

РИА Новости 50 минут назад
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Презентация детских фильмов, авторского кино и сериалов, которые будут претендовать на финансовую поддержку Минкультуры, пройдет 25 и 26 мая, министерство получило 264 заявки, сообщила журналистам в пятницу глава департамента кинематографии ведомства Ольга Любимова.
"Первый этап важнейшего конкурса для департамента позади. Мы получили 264 заявки, что на 30 проектов больше, чем в прошлом году", — сказала Любимова, уточнив, что сейчас идет этап проверки поданных документов на соответствие законодательству.
Она отметила, что презентация детских фильмов и дебютов пройдет 25 мая, а авторские, экспериментальные картины и телесериалы будут представлять 26 мая.
В свою очередь министр культуры Владимир Мединский уточнил, что максимальная сумма поддержки одного проекта составляет 70 миллионов рублей, в то время как в 2013 году она составляла 30 миллионов рублей.
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