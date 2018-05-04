В Минкультуры пройдет презентация претендующих на господдержку фильмов

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости . Презентация детских фильмов, авторского кино и сериалов, которые будут претендовать на финансовую поддержку Минкультуры , пройдет 25 и 26 мая, министерство получило 264 заявки, сообщила журналистам в пятницу глава департамента кинематографии ведомства Ольга Любимова

"Первый этап важнейшего конкурса для департамента позади. Мы получили 264 заявки, что на 30 проектов больше, чем в прошлом году", — сказала Любимова, уточнив, что сейчас идет этап проверки поданных документов на соответствие законодательству.

Она отметила, что презентация детских фильмов и дебютов пройдет 25 мая, а авторские, экспериментальные картины и телесериалы будут представлять 26 мая.