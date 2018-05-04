Звезды, которых застукали в неподходящий момент

Звездные парочки стараются скрыть от пронырливых папарацци, но это не всегда им удаётся. Журналисты и фанаты знаменитостей всегда с удовольствием изучают их романы, отыскивая на фотографиях обручальные кольца или признаки беременности. Но иногда репортёрам удаётся заснять селебрити и в пикантных ситуациях. В число звёзд, которых застукали в интимный момент попали:

1. Экс-баскетболист Алекс Родригес — нынешний бойфренд певицы и актрисы Дженнифер Лопес . Красавица пережила 3 неудачных брака и решила на всякий случай проверить кавалера. Увы, Алекс проверку не прошёл — нанятый Джей Ло частный детектив выяснил, что у него был роман на стороне.

2. Актёр Бен Аффлек с 2005 года был женат на коллеге по цеху Дженнифер Гарнер . Все годы супружества журналисты регулярно намекали на измены Бена, но Дженнифер игнорировала эти намёки. Однако пару лет назад её терпению пришёл конец, так что теперь Аффлек свободен.