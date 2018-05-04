7 лёгких романтических комедий для уютных выходных

7 лёгких романтических комедий для уютных выходныхСобрали очередные доказательства того, что лучше всех снимают комедии французы. Сегодня исключительно добрые положительные романтичные фильмы.

1. Любовь с препятствиями

Un bonheur n’arrive jamais seul, 2012

Жанр: комедия, мелодрама

Возрастной рейтинг: 16+

Рейтинг КиноПоиска / IMDb: 7.2 / 6.5 Замечательная лёгкая история о неожиданном знакомстве людей, которые живут абсолютно разной жизнью. Зрителю предстоит узнать к чему приведёт встреча мужской беспечности с женской ответственностью. Несмотря на лёгкость повествования, в этом фильме продемонстрированы вполне реальные отношения, которые могут завязаться между мужчиной и женщиной. Немного штампованный сценарий не помешает насладиться великолепной сексуальной Софи Марсо, забавными комичными моментами и общим положительным настроением этой французской комедии.

2. Сердцеед

Le retour du héros, 2018

Жанр: комедия, исторический

Возрастной рейтинг: 16+

Рейтинг КиноПоиска / IMDb: 6.8 / 6.6 Ироничная комедия в историческом антураже начала XIX века расскажет о капитане французских войск Невиле и его неожиданной помощнице в сердечных делах. Харизматичный Жан Дюжарден, тонкие остроты и шутки, красивые пейзажи и присущий французским комедиям шарм порадуют зрителя.

3. Безумная свадьба

Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu?, 2014

Жанр: комедия

Режиссер: Филипп де Шоврон

Возрастной рейтинг: 16+

Рейтинг КиноПоиска / IMDb: 7.2 / 7.0 Сюжет фильма прост — глава буржуазной французской семьи знакомится с будущим женихом своей дочери, что приводит к ожидаемому конфликту. В этой лёгкой комедии поднимается актуальная для современной Франции щекотливая тема национальных различий. Режиссёр не стесняется показать открытое столкновение культур, традиций и стереотипов, а также донести моральный посыл о всеобщем равенстве.

4. Этот неловкий момент

Un moment d’égarement, 2015

Жанр: комедия, мелодрама

Режиссер: Жан-Франсуа Рише

Возрастной рейтинг: 16+

Рейтинг КиноПоиска / IMDb: 6.2 / 6.3 Купить в iTunes: 299 руб.

Эта летняя комедия является ремейком одноименной ленты 1977 года и порадует жанровой смесью конфликта поколений и неожиданной дерзкой темы «Лолиты». Приятная атмосфера Корсики, солнечное настроение, отличный дуэт Кассель-Клюзе обязательно поднимут настроение.

5. Мало, много, слепо

Un peu, beaucoup, aveuglément!, 2015

Жанр: комедия, мелодрама

Возрастной рейтинг: 16+

Рейтинг КиноПоиска / IMDb: 7.0 Душевное французское кино о людях, которым в силу характеров тяжело существовать рядом друг с другом. Кино порадует отличным «классическим» саундтреком и приятным ненавязчивым юмором. Фильм об умении чувствовать и понимать других людей.

6. Нежность

La délicatesse, 2011

Жанр: комедия, драма

Возрастной рейтинг: 12+

Рейтинг КиноПоиска / IMDb: 7.0 / 6.6 Купить в iTunes: 229 руб.

Трогательная романтичная история любви о попытке обрести счастье. Смешная, искренняя и реалистичная. Зрителя ждёт, как всегда, милая хрупкая женственная Одри Тоту, отличная операторская работа и разнообразный символизм. Типичная тёплая французская комедия, оставляющая приятное послевкусие.

7. 2+1 Demain tout commence, 2016

Жанр: комедия, драма

Возрастной рейтинг: 16+

Рейтинг КиноПоиска / IMDb: 7.1 / 7.4 Взять в прокат: 129 руб.

Оригинальное название ленты «Всё начинается завтра», что гораздо больше подходит происходящему на экране. Кроме взбалмошного обаятельного Омар Си здесь нет ничего общего со знаменитым фильмом «1+1» (в оригинале — «Неприкасаемые»). Но этот факт наших горе-локализаторов не останавливает. Будем ждать фильмы «1+3», «1+4» и их другие эротические фантазии. По факту же, эта комедийная история взаимоотношений молодого отца и дочери порадует положительной энергетикой, добрыми милыми героями и удивит неожиданным переходом в пронзительную драму. Трогательное светлое кино.