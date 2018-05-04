Военная правда в фильме «А зори здесь тихие…» 

Война — это не героика и не марши. Это смерть молодых женщин, которые могли бы прожить долгую счастливую жизнь. Именно такой хотел показать войну режиссер Станислав Ростоцкий. Гибель каждой героини в фильме «А зори здесь тихие…» стала эмоциональным контрапунктом, который выводит картину на драматическую высоту.
Как столичным актрисам удалось так правдоподобно сыграть «девчонок войны»? Какими трудностями и лишениями сопровождались съемки картины в Карелии? И кем стал для девушек Станислав Ростоцкий? Главные участницы фильма — актрисы Ирина Шевчук, Ольга Остроумова, Елена Драпеко, Екатерина Маркова — расскажут обо всем, что осталось за кадром, в программе «Наше кино. История большой любви» 6 мая в 9:30 на телеканале «МИР».
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