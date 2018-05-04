Рон Говард вставил шутку Джорджа Лукаса в фильм о Хане Соло

Несмотря на то, что Лукас давно передал права на франшизу компании Disney , он все-таки повлиял на съемки нового фильма вселенной «Звездных войн».

"Когда он вошел, все уронили на пол челюсти, все внимание было на него", — вспоминает Ховард. По словам режиссера, Лукас, вошедший посреди съемки очередной сцены, подсказал ему удачную шутку. «А знаешь, что бы сказал сейча Хан?» — спросил Лукас Ховарда.

Рон Ховард немедленно отдал распоряжение актерам воплотить идею Джорджа Лукаса. Какая именно это была шутка, он не сказал, равно как и не признался, вошла ли она в итоге в монтаж.

Ранее сообщалось, что спин-офф космической киносаги «Звездные войны» о Хане Соло должен побить прокатный рекорд «Пиратов Карибского моря».