Работы художника Евгения Тихонова можно увидеть в особняке Носова

Выставка работ Евгения Тихонова, автора олимпийской символики для российской сборной, открылась в особняке купца Носова.

Творчество Евгения Тихонова очень разнопланово — и это можно увидеть на выставке с многозначным названием «Архитектура. Музыка. Математика». В экспозиции представлены более 80 графических работ и серия сувенирных значков, разработанных художником для советской олимпийской сборной к трем Олимпийским играм 1976, 1980 и 1984 годов.

Творчество Евгения Тихонова не ограничивается графикой. Он также создал документальный фильм «Моя революция» после учебы у легендарного режиссера Михаила Ромма. Картина может послужить достоверным свидетельством ушедшей эпохи.

Особняк Носова — филиал Российской библиотеки для молодежи. Он находится Электрозаводской улице. Вход на выставку свободный.