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Работы художника Евгения Тихонова можно увидеть в особняке Носова
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Работы художника Евгения Тихонова можно увидеть в особняке Носова 

Управа района Преображенское 1 час назад
Фото: Управа района Преображенское
Выставка работ Евгения Тихонова, автора олимпийской символики для российской сборной, открылась в особняке купца Носова.
Творчество Евгения Тихонова очень разнопланово — и это можно увидеть на выставке с многозначным названием «Архитектура. Музыка. Математика». В экспозиции представлены более 80 графических работ и серия сувенирных значков, разработанных художником для советской олимпийской сборной к трем Олимпийским играм 1976, 1980 и 1984 годов.
Творчество Евгения Тихонова не ограничивается графикой. Он также создал документальный фильм «Моя революция» после учебы у легендарного режиссера Михаила Ромма. Картина может послужить достоверным свидетельством ушедшей эпохи.
Особняк Носова — филиал Российской библиотеки для молодежи. Он находится Электрозаводской улице. Вход на выставку свободный.
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